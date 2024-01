Ghistelinck pakt opnieuw uit met eigen autosalon: “Complimenten gekregen van Peter Goossens”

Nog tot en met 31 januari organiseert Ghistelinck Automotive voor de tweede keer een eigen autosalon. Klanten en bezoekers genieten in de Waregemse vestiging nabij de E17 van een originele Parijse ‘Bistrot de Paul’ en de nieuwe ‘Bar Vincent’. “Onze passie is de grootste drijfveer”, klinkt het.

Ghistelinck kleurt rood bij de start van het nieuwe jaar. “Na het wegvallen van het traditionele Autosalon in Brussel, nemen we de fakkel van het Feest van de Automobiel over”, vertelt CEO Vincent Yserbyt. “We zorgen met een vernieuwde versie van ons concept opnieuw voor een bijzonder aantrekkelijk, origineel en lokaal getint automobielfeest.”

De komende twintig dagen schotelt Ghistelinck diverse salonvoorwaarden voor personen-, bestel- en vrachtwagens voor. Daarnaast worden de klanten in de watten gelegd in ‘Le Bistrot de Paul’. Huis Van Wonterghem verwent de gasten er culinair met ontbijt, aperitief, lunch en diner. De nieuwe ‘Bar Vincent’ – met een bijzonder knalrood interieur – vormt het decor voor de events, presentaties en avondlijke gesprekken.

3.000 bezoekers

Met een eigen autosalon en de bar en bistrot wil Ghistelinck het verschil maken. “Wij hebben een unieke band met onze klanten en met de markt. Die willen we blijven onderstrepen en zelfs versterken met dergelijke hoogstaande en originele en vooral gezellige initiatieven”, duidt Gunter Rekoms, Director Sales Cars. “De mensen krijgen het gevoel dat ze willen blijven.”

Klanten van de 12 andere Mercedes-Benz-vestigingen in België en Frankrijk ontvangen ook een voucher om in Waregem te kunnen aperitieven. De autodealer verwacht de komende weken zo’n 3.000 bezoekers. In de bistrot en bar worden maar liefst 17 themadagen georganiseerd. Van trucks en vans tot serviceclubs, onderwijs en experts, alles komt er aan bod.

Overtreffen

“Onze passie is de grootste drijfveer”, gaat Yserbyt verder. “Daardoor maken we op menselijk en financieel vlak de middelen vrij. We houden de spirit van het automobielfeest in leven, op onze eigen manier. Dit geeft ons energie.”

De eerste editie van vorig jaar kon op bijzonder veel lof rekenen. “Ik kreeg felicitaties van chef Peter Goossens, hij begroette mij met ‘Dag collega’. Dat ons concept het zo goed doet, zorgt voor veel voldoening. En dit jaar gaan we het overtreffen.”