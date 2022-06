Gezelligheid troef tijdens Lions Boulevard PreCongé in Waregem

Vrijdag, zaterdag en zondag vond aan de stadionvijvers de Lion Boulevard en Waregem Kinderstad plaats.

Lions Boulevard is een supergezellig belevings- en foodtruckfestival in het mooie decor van het Regenboogpark. Duizenden toeschouwers proefden van het vele lekkers aan de foodtrucks of van een smakelijke cocktail, gezellig keuvelen met vrienden of gewoon genieten van het mooie weer en de sfeer.

Dit alles met op de achtergrond zomerse, muzikale vibes met onder andere Jana De Valck, Happy Suspended, DJ Billy, aperitiefconcert door Bevers Harmonieorkest en twee live optredens van Dunja. Lions Boulevard was dus eten, drinken, muziek en vooral: gezelligheid troef!

Kinderstad

Zaterdag en zondag konden ook alle kinderen zich uitleven tijdens Waregem Kinderstad. Springkastelen, een rodeostier, verschillende hindernisbanen, een leuke speelbus en het ballendorp lagen op hen te wachten aan de stadionvijvers in het Regenboogpark.

Ook de 30 meter lange glijbaan met banden was weer van de partij.

(ELD)