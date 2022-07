Gezelligheid troef aan de Groene Dreve in Ardooie

Op 15, 16 en 17 juli staat de tweede editie van de Dreve Feesten op de kalender. Na de goede start in 2021 steekt Johan Laridon nog een tandje bij: “Na het verlies van Christof ben ik hem dat verschuldigd. We blijven hem herdenken zoals hij dat gewild zou hebben.”

Drie dagen lang wordt er opnieuw een gezellige drukte verwacht aan de Groene Dreve in de Stationsstraat. “Dit jaar zetten we de organisatie op punt met de medewerking van evenementenbureau Le Miracle. Met deze mensen hadden we al een aangename en professionele samenwerking met de limousine-actie. En het is belangrijk dat we deze drie dagen gratis kunnen aanbieden”, zegt Johan Laridon.

Kleurrijke show

De openingsavond komt eraan op vrijdag 15 juli. Miss Zarina en Les Folles de Gand brengen vanaf 19 uur een grandioze travestietenshow. Een kleurrijke show en elk jaar een topper op de Gentse Feesten. Op zaterdag 16 juli is er een vedettenparade die begint om 18 uur. “Sabine is ongetwijfeld een opkomend Vlaams talent. Door vriendenrelaties kent ze Ardooie en ze weet wat wij van haar verwachten. Nico Debuck uit Koolskamp is hier niet aan zijn debuut toe. Verder staan ook Lisa Leman en Kurt Loorenz op de affiche, ook twee toppers uit de streek.”

Genieten met de Genieters

Zondag is een dag in drie schuifjes. “We starten om 11 uur met een aperitiefconcert. Het wordt genieten met de Genieters uit Koolskamp. Wie er vooraf eentje bestelt, kan kip aan het spit met frietjes eten voor 15 euro. In de namiddag zijn de kinderen baas in de Groene Dreve. Ons springkasteel is hier een vaste attractie, maar er komt een clown, een ballonnenplooier en er is grime. De speelcaravan zal voor boeiende kindermomenten zorgen.”

Johan en zijn team zetten een punt achter de Dreve feesten op zondagavond. Lisa Leman en Nico Debuck brengen er een bissnummer. Je kunt er ook opnieuw kennismaken met Michael Angelo en Angelo Martinez. (JM)

De gratis Dreve Feesten vinden plaats in Stationsstraat 55. Info op 0475 63 72 22.