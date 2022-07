Gezellige ‘Vlaanderen Feest’ in Alveringem

Het domein van Wyckhuize rond het gemeentehuis van Alveringem werd voor de rest van de zomer omgebouwd tot zomerdorp. Op vrijdagavond 15 juli vond er een eerste evenement plaats: ‘Vlaanderen Feest’.

De weide rond het gemeentehuis is de komende maanden een permanente setting van tafeltjes, stoelen, ligzetels en een open tent. Perfect geschikt alvast voor de twee optredens die de gemeentelijke dienst ‘Mens en Vrije Tijd’ boekte naar aanleiding van het feest van de Vlaamse gemeenschap op vrijdag 15 juli.

Zangeres Inez Vanalderweireldt uit Stavele met haar nieuwste coverband ‘2 the Limits” en de coverband Ritm Stix uit Aarschot. Vuurwerk sloot de zomerse avond af.

Gezien in KW

Onder de vele toeschouwers die naar de live optredens afzakten, zaten ook Geert en Veerle Rubrecht uit Ieper. “We zagen de aankondiging van dit evenement in de zomerbijlage van Krant van West-Vlaanderen . We zochten de coverbands op You Tube op en de muziek trok ons aan. En zo zitten wij vanavond in Alveringem te genieten van live muziek. Een leuk begin van onze vakantie”, reageerde Geert.

Ook de vriendinnen Inge Feys en Marilyn Merveillie uit Alveringem kwamen naar Wyckhuize afgezakt. “Vroeger was er weinig te doen in Alveringem, tegenwoordig best veel. Dit is een tof, gezellig en ontspannend initiatief dat we niet wilden missen. Er staat een springkasteel en daarom konden we ook de kindjes meebrengen. Of we de hele avond blijven? Dat zou best kunnen”, zegt Inge. “Er komt straks nog een vriendin en we zien wel wat de avond brengt.”

(AB)