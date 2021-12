Gezellige drukte tijdens opening Winter in Kortrijk

Donderdagavond ging Winter in Kortrijk van start. Het Kortrijkse stadsbestuur had steeds volgehouden dat dat zou gebeuren, maar organisatoren hielden toch wekenlang hun hart vast. “Een emotionele rollercoaster noemen ze dat”, lacht een opgeluchte Matias Declercq, één van de organisatoren. “Nu nog hopen dat iedereen de weg naar het Begijnhof vindt.”

Het was voor velen even zoeken donderdagavond. Een ijspiste op het Schouwburgplein, kerstfoor op de Grote Markt en een optreden aan de Sint-Maartenskerk, maar waar was de kerstmarkt precies gebleven? “Het Begijnhofpark is ideaal voor een veilige, gezellige kerstmarkt”, legt Matias uit. “Komt nog eens bij dat dit écht een van de mooiste kerstmarkten ooit is.”

Een idee waar de eerste bezoekers van de kerstmarkt het volmondig mee eens zijn. Lesly, Stuart, Sally-Ann en Martin kamen helemaal vanuit het Verenigd Koninkrijk om hun boten in de Kortrijkse haven even na te zien én voor de gezellige kerstmarkt. “We zitten al aan onze tweede fles wijn”, lacht Lesly. “Het is geweldig dat hier wel nog kleine evenementen kunnen doorgaan op een veilige manier. De omgeving is prachtig versierd en de gezelligheid spat eraf. Geweldig gedaan!”

Vol terras

Het aantal standhouders ligt wel fors lager dan andere jaren. Donderdagavond waren degene die wel een chalet huren, bovendien nog lang niet allemaal van de partij. “Maar tegen dit weekend gaan ze allemaal open”, belooft Matias. Evelyne, Christine, Marc en Sylvie van Levensloop gooiden de deuren van hun chalet wel al open. “En daar hebben we geen spijt van!”, klinkt het enthousiast.

“Het kwam wat traag op gang, maar tegen de avond zat ons hele terras vol. Een onverwachtte verassing.” De drie bieden warme en koude dranken aan en verschillende hapjes. “Die zorgen voor broodnodige inkomsten”, aldus Evelyne. “Met Levensloop Kortrijk zamelen we normaal gezien elk jaar geld in voor kankeronderzoek. Hoogtepunt is steeds ons evenement aan de verlaagde Leieboorden. Daar zamelden we twee jaar geleden (de laatste keer dat Levensloop kon doorgaan red.) nog 257.224,35 euro in met bijna 8.000 deelnemers.”

Gepersonaliseerde kaarsen

“Toen duidelijk werd dat we ons evenement weer niet zouden kunnen organiseren, zijn we gaan nadenken”, vervolgt Evelyne. “Een chalet op de kerstmarkt huren bleek een goed idee! Verschillende sponsors zorgden voor drank en materiaal en bijna 40 vrijwilligers zullen onze chalet de komende weken bemannen.” Geen honger of dorst? Dan kan je bij Levensloop ook terecht voor een gepersonaliseerde kaars. Alle opbrengsten gaan naar de strijd tegen kanker.

(AN)