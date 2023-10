Gezellig samenzijn in de Lenteakkerstraat

In de Lenteakkerstraat kwamen de buren bijeen voor een straatfeest. Het was al geleden van 2019 dat ze nog eens een straatfeest organiseerden. Voor de nieuwe editie waren alle bewoners van de volledige Lenteakkerstraat uitgenodigd, ook de uitgevlogen zonen en dochters. Er waren 115 personen aanwezig, inclusief kinderen. Na een aperitief konden de aanwezigen warme beenham met groentjes en frietjes verorberen. Daarna was er ijstaart, koffie en versnaperingen. Iedereen kon gezellig met elkaar babbelen met een drankje erbij en gebruik maken van de dansvloer. Het organiserend comité bestaat uit Anja Callens, Ann Defour, Davy Vereecke, Jeroen Roelens, Koen Depreiter, Luc Dewulf, Nathalie Plovie en Patrick De Frène. (Patrick D./foto FODI)

