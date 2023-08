Gezellig druk op braderie Ons Dorp

Met het einde van het verlof in zicht deed de wijk Ons Dorp in Menen haar naam nog eens alle eer aan.

Het traditionele feestevenement van 15 augustus verliep in een ongedwongen sfeer en deed het dorpsgevoel opnieuw stevig opflakkeren. Al vroeg op de voormiddag kuierde er heel wat volk rond in de Volkslaan en de aanpalende straten. De meesten kwamen voor de braderie en de rommelmarkt, maar ook op de straatterrasjes was het gezellig druk. Aan het podium in de Dadizelestraat was er volop animatie met een modeshow en optredens van onder meer oud-Menenaar Kris Wills. Het rondtuffend treintje kende heel wat meeval bij de allerjongsten. (CB)