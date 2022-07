Gezellig buurtfeest in de Deken Camerlyncklaan in Kortrijk

Het buurtfeest in de Deken Camerlyncklaan werd een groot succes dit jaar. Na twee uitgestelde edities door Corona werd beslist om de winterdrink voor een deel van de straat om te zetten in een zomer aangelegenheid voor de volledige straat.

“Het buurtfeest nam buitengewone proporties aan en we mochten meer dan 80 inschrijvingen ontvangen nu het in de zomer plaats vindt” klinkt het bij Pascale Vanderghinste, één van de organisatoren. Het goede weer hadden ze alvast mee.

Vroeger werd er steevast met een aantal huizen samen het zomerverlof ingezet onder de lokale buurtboom maar door de grote vraag en de vele uitgestelde edities koos het comité dit jaar voor een volledige andere aanpak.

Veel nieuwe gezichten

“Eén van onze buren is een echte hobbykok en heeft een zeer grote paella pan thuis staan. Hij kan voor maar liefst honderd man een heerlijk Spaans gerecht bereiden en dat is natuurlijke een zeer fijne aangelegenheid”, aldus Vanderghinste. “Alles wordt supervers bereid en de geur lokt je echt mee naar Zuiderse sferen”.

Ook de buurt sprong meteen mee op de kar. “De Deken Camerlyncklaan werd echt van begin tot eind uitgenodigd waardoor we heel veel nieuwe mensen leerden kennen. We moesten zelfs een verhuurfirma aanspreken om te voorzien in voldoende tafels en stoelen” lacht Pascale. Er was ook kinderanimatie met een springkasteel.

(TV)