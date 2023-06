Gevarieerde vijfde editie Ooigemse Feesten palmt Sint-Brixiusplein in: Sam Gooris opnieuw van de partij

Op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni staat de jubileumeditie van de Ooigemse Feesten op de kalender. De organisatoren spaarden opnieuw kosten noch moeite om een spetterend programma samen te stellen.

Ook dit jaar vinden alle feestelijkheden plaats op het Sint-Brixiusplein in hartje Ooigem. “Vorig jaar hadden we met Sam Gooris en Sergio een topeditie”, opent Frédéric Depypere. “Dit jaar kozen we ervoor om veel volk op het podium te hebben. We willen er opnieuw een mooi feestje van maken.”

Sam Gooris

“De muzikale feestavond vindt op zaterdagavond plaats”, pikt Peter De Fré in. “Openen doen we om 17.30 uur met Tom Tattootom Verhaeghe, ex-deelnemer van The Voice van Vlaanderen, en ook dit keer komt hij met zijn band, een garantie op een knallende opener van de feesten. Tom is er al van de eerste editie bij om de feesten succesvol te openen. Headliner om 19 uur is Sam Gooris. We laten er geen gras over groeien, ambiance verzekerd, met of zonder basketsloefkes.” (lacht)

“Het feestje gaat gewoon verder om 20.30 uur met Les Copines, een partyband met drie steengoede zangeressen: Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden. Zij brengen Line all-time pop en dance hits en leuke meezingers. De party goes on met om 22.30 uur Broken Bottle Big Band. Met meer dan een voetbalploeg op het podium zal deze big band, na de Gentse Feesten, ook het Sint-Brixiusplein plat spelen. Daar zijn we van overtuigd.”

“Om middernacht is het tijd voor nog een vaste waarde bij de Ooigemse Feesten. Afsluiten doen we immers met een knallende set van dj Feliz, alias Gill Van Maele uit eigen gemeente. Ook voor hem is dit een vaste afspraak als mega-afsluiter. Hij zal trouwens ook te zijn op Hype’O Dream op 14 en 15 juli in Waregem.”

Kindernamiddag

Na een te korte nachtrust brengen de organisatoren en tal van medewerkers alles in gereedheid voor de kindernamiddag op zondag. “Samen met de foorkramers zorgen we voor een Happy Hour kermis van 14 tot 15.30 uur. Voor 5 euro kan een kind op twee attracties naar keuze en daarbij komen er nog oliebollen en een drankje bovenop”, gaat Daan Kints verder.

“Voor food en drinks werken we opnieuw samen met de plaatselijke horeca”

“Om 15.30 uur start de kinderloop. We voorzien één wedstrijd voor de kleuters en drie wedstrijden – per leeftijdscategorie – voor het lager onderwijs. Deelnemen kost slechts 3 euro en daar hoort voor iedereen ook een rijk gevulde goodiebag bij. Doorlopend tussen 14.30 uur en 18 uur is er nog heel wat animatie voor de kinderen met professionele grime en ballonnen plooien in samenwerking met MikimFX uit de gemeente en kunnen de kleinsten met autootjes rijden en dit in samenwerking met de Petrol Brothers.”

“Voor food en drinks werken we opnieuw samen met de plaatselijke horeca. De beide cafés gevestigd op het plein – De Klokke en Paradijs – alsook frituur Patrick, slagerij B&L en Gebak Claeyssens. Het was belangrijk om opnieuw onze eigen horeca in het concept op te nemen.”

Vrijwilligers

“Ook dit jaar moet er een bijzondere dank uitgaan naar onze vele vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken”, heeft Frédéric nog mee. “Zonder hen geen feestje. Ook onze sponsors zijn heel belangrijk in dit verhaal. Hun inbreng zorgt er mee voor dat we met een gezond financieel beleid ook de volgende jaren Ooigem Feesten kunnen organiseren.”

(ELD)