Gevarieerd batjesweekend in Ledegem

Dit weekend organiseert Unizo Ledegem met de steun van het gemeentebestuur en tal van verenigingen de Ledegemse batjes. Tijdens het koopjesweekend zijn er bij de plaatselijke handelaars tal van koopjes en acties, maar daarnaast is er ook in de centrumstraten van de gemeente heel veel te doen. Een greep uit het programma..

De bewoners van Ledegem kregen inmiddels de braderiefolder in hun bus. Die werd in een oplage van 4.060 exemplaren verdeeld over de hele gemeente. “We tellen erg af naar de batjes. We kunnen dit jaar rekenen op tal van verenigingen. Ook radio Scorpio springt mee in dit enthousiasme. Het weekend wordt in de centrumstraten opgeluisterd door liveradio van onze lokale radiozender”, aldus Corneel Schepens van Unizo Ledegem.

Wijn en pannenkoeken

Vier dagen lang is er van alles te doen in Ledegem. Op vrijdag 10 juni is er in café De Sportwereld een optreden van Little Wheels & Bottled in Belgium. De koninklijke harmonie Sint-Cecilia organiseert haar pop-upbar in De Poorte. Op zaterdag is het onder meer uitkijken naar het batjesfestival, georganiseerd door jeugdhuis Den Traveir.

Het Davidsfonds pakt zowel op zaterdag als op zondag uit met zijn wijnterras. In Café De Sportwereld is er een optreden van The Billy Goat Riders. Gezinsport Ledegem organiseert een pannenkoekenfestijn, de fotoclub van Ledegem een fototentoonstelling in zaal ’t Spoor.

Vaderdagaperitief

Zondag 12 juni moet de absolute topdag van de Ledegemse batjes worden. Met een vaderdagaperitief in CC De Samenkomst hoopt beweging.net zoveel mogelijk papa’s naar de batjes te lokken.

’s Middags organiseren de Sint-Joris Schutters een initiatie boogschieten. Nabij café ’t Hoekske zijn er verschillende optredens. Zowel op zaterdag als op zondag zet de brandweer haar werking in de kijker tijdens een demonstratie. Nieuw dit jaar is de oldtimermeeting.

Mede dankzij Ghettems Automotive strijken zowel oldtimerwagens als -tractoren neer in het centrum van de gemeente. “Tijdens het hele batjesweekend worden de Stationsstraat, Plaats en Menenstraat verkeersvrij gemaakt”, voegt Corneel nog toe.