Geslaagde terugblik op carrière Bobby en Karin Setter in Zwevegem

Zaterdag werden in Zwevegem drie Vlaamse artiesten in de bloemetjes gezet door Entertainment Events van Bart Carteur.

Het waren Bobby en Karin Setter die in de namiddag het uitgebreid over hun carrière hadden en acteur Paul Ricour die ’s avonds in een ruim twee uur durende talkshow een eerbetoon kreeg. Er werden herinneringen opgehaald en anekdotes verteld met tussendoor fragmenten van hun belangrijkste nummers.

Gemoedelijke babbel

Beide ontmoetingen werden telkens door een veertigtal geïnteresseerden bijgewoond. “Dit is het perfecte aantal om echt een gemoedelijke babbel te hebben met de artiesten en hun carrière mooi te belichten. Alles verloopt dan in een gezellige sfeer.”, vertelde Bart Carteur. De fans die op zo’n ontmoeting present tekenen, komen niet enkel uit de regio. Zo kwamen er zaterdag mensen uit Mechelen, Duffel en zelfs Nederland naar Zwevegem afgezakt.

Op het einde van hun eerbetoon kregen zowel Bobby en Karin Setter als Paul Ricour een mooie tekening en een Carrière Award overhandigd. Dit mocht schepen Raf Deprez voor zijn rekening nemen. Zaterdagnamiddag 15 april komt Marijn Devalck vertellen over zijn loopbaan.