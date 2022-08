Geslaagde Run for Fun brengt Moorsele samen

Moorsele Onderneemt, de vereniging ter ondersteuning van handelaars en zelfstandigen, organiseerde zaterdag de derde Run for Fun. Op het parcours van anderhalve kilometer kwamen de deelnemende ploegen vier hindernissen tegen: zandzakken, strobalen met netten, boomstammen op water en een 50 meter lang springkasteel. Drie uur lang konden de ploegen de ronde van anderhalve kilometer afleggen.

Lien Deruddere van het winnende team ‘gemengd’: “Het springkasteel was de zwaarste opdracht. Je haalt op de duur je huid open aan het plastiek. De voortdurende combinatie van lopen en obstakels is wel lastig. Maar wat een sfeer.”

“Het was echt een run for fun. Ik loop regelmatig. Volgende week doe ik mee aan het Belgisch kampioenschap 800 meter. Hier moest je elke ronde afwisselen, het is een estafette. We liepen met ons vijven elk om beurt, maar op het einde werd het echt wel spannend. Toen lieten we de beste lopers een extra beurt doen. Maar het was vooral ‘gjistig’.”

Pintje om te bekomen

Ook Sam Demey, tweede van de gemengde teams, drinkt een pintje om te bekomen. “Het is onze derde deelname. Het was heel lastig, maar ook leuk. Het springkasteel was zwaar, het leek alsof er geen einde aan kwam.” Sam leidt een schrijnwerkersbedrijf. Er waren drie categorieën: de mannen, in het rood, de dames in het oranje en de gemengde teams in het paars.

Een jongedame loopt langs met een medaille. “Ik ben Annelien en ben zeven jaar. Wij moesten één ronde lopen en ik heb gewonnen. Het was leuk, volgend jaar kom ik graag terug”.

Het dorpsplein van Moorsele is vol. Lopers, supporters, vrijwilligers. Vijf jongens in het rood vallen op. Papa’s Henk en Steve doen trots het verhaal: “Het was gisteren de verjaardag van Fons. Ze bleven de hele nacht op maar zijn hier als jonge gasten wel negende geworden hé! Fons en Ferre Van Vooren, Manu Godefroidt, Arnaud Stragier en Cyriel Bridelance poseren trots.

Tevreden

Voorzitter Helle Lust is tevreden: “Met veel medewerkers was het hard werken om alles klaar te krijgen, maar dit is top. Goed weer, veel volk en een goeie sfeer. Het is fijn om veel mensen samen te brengen. Zo zie je dat Moorsele leeft.”