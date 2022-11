Geslaagde eerste Nacht van de Champagne in Middelkerke

De pioniers-viticulteurs en het Jumelage Comité Epernay-Middelkerke werden feestelijk in de bloemen gezet. We herkennen presentator en wijnkenner Alain Bloeykens, de familie Benoit Hennequin, voorzitter Jumelagecomité Epernay Marie Choquet, Marcel Vautrain, Mathis en Delphine Prévoteau, burgemeester Jean-Marie Dedecker en Christophe Prévoteau. Het Champagneweekend loopt nog tot en met zondag 13 november, in het c/c De Branding Middelkerke.

© LC