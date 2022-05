Geslaagde boerenmarkt in Avelgem

Gemeente Avelgem organiseerde donderdag 21 mei een Boerenmarkt. Een markt waarbij de mensen in het centrum van Avelgem konden proeven van verse producten, rechtstreeks afkomstig van bij de lokale boer of producent.

Er was een groot aanbod aan streekproducten. Zo was er brood gemaakt met graan vanuit Kaster of appelsap van appels gekweekt in een boomgaard uit te streek.

Ook bakkerij ‘De Broodschap’ was aanwezig. Roeland Vanden Berghe (41) en Hilde Decleir (38) waren zeer dankbaar dat ze op de Boerenmarkt mochten staan. “We hadden een houtoven op onze boerderij, en wilden daar iets mee doen. We hebben die dan een beetje omgebouwd en zijn dan begonnen we met bakken.”

“Eerst was onze intentie om af en toe voor vrienden en familie te bakken, maar wij vonden het leuk en er kwam meer vraag naar. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Nu iets meer dan een jaar later staan we hier.”

“We zijn blij dat de gemeente ons heeft gevraagd hier te zijn, zo kunnen wij de mensen leren kennen en zij ons. De markt zelf is ook een groot succes. Er hangt een gezellige sfeer, er zijn veel mensen en het weer zit mee. Beter kan dus niet (lacht)!”