Geslaagd hamburgerfestijn bij wijkcomité Oost

Het wijkcomité Oost heeft vorige zondag samen met Tordale een hamburgerfestijn georganiseerd in onvervalste westernstijl. Het lekkers werd tussen de middag geserveerd. Met een 70-tal aanwezigen werd het een succes. In de namiddag had een initiatie line dance plaats. Alles gebeurde in zaal T’Oost van Tordale, gelegen aan de Neckarstraat vlakbij de Groenhovestraat. De organisatoren hadden zich in passende outfit gehuld: van links naar rechts Michel Derous, Stefaan Noë, Chris Dewulf, Tanja Blontrock, Trees Depoorter, Anne Pollentier en Patrick Bonte. Het comité Oost richt zich op de eerste plaats tot de bewoners van Torhout-Oost en tot de cliënten van Tordale. (foto JS)