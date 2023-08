Geslaagd buurtfeest voor bewoners Vrijeigen

De bewoners van Vrijeigen, de verkaveling in de Waregemstraat tussen de Weverijstraat en de Desselgemstraat, hebben vorige zaterdag een geslaagd buurtfeest beleefd. “Het initiatief stond voor de achtste keer op het programma”, verduidelijkt Annelies Derveaux, die mee instond voor de organisatie. “Voor de kinderen was er animatie voorzien en na het heffen van het aperitiefglas stonden er frietjes op het menu. Ontmoeten stond centraal. Het werd een toffe gemoedelijke happening, die pas in de vroege uurtjes helemaal werd afgesloten…” De organisatie werd in goede banen geleid door Tim Scherpereel en Julie Terrie, Kevin Wolfcarius en Annelies Derveaux, en Pieter Bailleul en Eva Solomé. (DRD/foto DRD)