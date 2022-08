Gers Pardoel opent kermis in Zonnebeke

Het belooft dit jaar een denderende kermis te worden in Zonnebeke. Vanaf vrijdag 2 tot en met maandag 5 september staat de affiche vol activiteiten. Tijdens de kermis staat het kasteeldomein centraal.

De voorbije twee jaar draaide het kermisgebeuren wegens de coronapandemie op een laag pitje. De kermis van 2022 heeft heel wat in petto om die donkere periode hopelijk definitief achter ons te laten. Op sportief vlak staat wielrennen centraal met wedstrijden op kermiszaterdag en -maandag. Maar de opener van de kermis is een knaller van formaat. Niemand minder dan Gers Pardoel trekt de kermis op gang in het kader van Parkies. Ditmaal gaat het optreden niet door op de evenementenweide, maar tussen het kasteel en de bibliotheek.

Tutjesboom

Kermiszaterdag staat bol van de activiteiten. Het begint al vroeg met de inhuldiging van de tutjesboom. Van 14 tot 17 uur kunnen de kinderen in de bib terecht voor de boekenkaftdag. Uniek is ook het Zonnebeeks kampioenschap loopfietsen om 15 en om 16 uur is er ook een familiefilmvoorstelling. De negende muziekquiz gaat van start om 17 uur. Op hetzelfde uur gaat Zonnebeke Feest definitief van start met een combinatie van live entertainment en een foodfestival.

Het Zonnetjescomité zorgt voor een gevarieerd aanbod van foodtrucks, zodat iedereen naar hartenlust kan proeven van diverse gerechten. Naar jaarlijkse gewoonte zorgt de Koninklijke fanfare Sint Cecilia ervoor dat de kelen op tijd kunnen gesmeerd worden. Er is ook nog straatanimatie en tot 22.30 uur zijn er diverse muzikale optredens met om 22.30 uur een spetterende lichtshow en vuurwerkspektakel. Dit alles gebeurt in het kasteeldomein maar de kermis wordt natuurlijk ook verdergezet in de verschillende cafés.