Genieten van Franse chansons, kaas en wijn in zaal Lindelei

Het gospelkoor Sonore verzorgt op zaterdag 14 en zondag 15 oktober in zaal Lindelei een concert met Franse chansons: Si on chantait. Aansluitend is er een kaas- en wijnfestijn.

Het koor ontstond uit het kerkelijk koor Sint-Lucia en werd in 1990 opgericht als een onafhankelijk vierstemmig gemengd koor. Het staat al die jaren onder de leiding van Johan Delaere. “Bijna elk jaar werkten we met het koor een project uit rond een bepaald thema”, zegt Johan. “Ons koorpopconcert van 1994 zorgde voor een grote verrassing in de koorwereld en in 1998 kwam Sonore voor de dag met The glory of gospel, een concert met negrospirituals en gospels. Het bleef niet bij dit ene concert, want we specialiseerden ons verder in gospelmuziek. Uitstraling was hierbij zeker een belangrijke factor en dit resulteerde nog tot op vandaag in een reeks concerten in gans Vlaanderen.”

Franse chansons

Het Sonore-koor bleef naast de gospeloptredens ook workshops voor iedereen en themaconcerten verzorgen. “Dit jaar kozen de koorleden voor een programma met Franse chansons. We maakten een selectie uit de mooiste chansons, die de meesten onder ons nog zullen herinneren: Les Champs Elysées van Joe Dassin, L’oiseau et l’enfant van Marie Myriam die daarmee het Eurovisiesongfestival in 1977 won, Si on chantait van Julien Clerc, Désenchantée van Mylène Farmer, L’important c’est la rose van Gilbert Bécaud, Je veux van Zaz en verder nog nummers van Edith Piaf, Stromae, Gilbert Bécaud, … Alle nummers bewerkte ik overigens zelf.” Dirigent Johan Delaere studeerde aan het Conservatorium in Gent, waar hij zeven eerste prijzen behaalde.

Je kunt op zaterdag 14 oktober om 19 uur en op zondag 15 oktober om 11 uur niet alleen genieten van Franse chansons, maar ook van de heerlijkste kazen met een glaasje wijn. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom kan enkel worden ingeschreven via de website van het koor.