Gemeente Pittem geeft het startschot voor Zotte Maandag op 1 april 2022

Na twee afgeslankte versies van de carnavaleske Sint-Godelievekermis in Pittem, maken de gemeente en het organiserend Zotte Maandagcomité zich stilletjes aan op voor een volwaardige Zotte Maandag op 18 juli 2022.

“Achter de schermen zijn we druk in de weer om een fantastisch programma in elkaar te boksen, maar we zijn ons ervan bewust dat het een uitdaging wordt om de feesten – na twee jaar coronaperikelen – op hetzelfde niveau te krikken als vorige edities.”

“Lokale verenigingen en straatcomités die een praalwagen willen bouwen, nodigen we daarom graag uit naar de officiële kick-off van Zotte Maandag op vrijdagavond 1 april 2022,” zegt burgemeester Ivan Delaere.

Gezocht: verenigingen voor feeststoet

Zotte Maandag is de hoogdag van de 14-daagske Godelievekermis in Pittem. Traditiegetrouw huldigen Pittemse en Egemse verenigingen of straatcomités de deken van de Sint-Elooisgilde in een wervelende feeststoet.

“In 2019 konden we rekenen op 29 deelnemende verenigingen of delegaties, waarvan 18 praalwagens afgewisseld met groepjes feestvierders en muzikanten. De kick-off op 1 april zal ons al een idee geven van hoeveel “goesting” er is om deel te nemen aan de feeststoet.”

“Tegelijk kunnen we peilen naar vragen en noden van de verschillende delegaties,” zegt burgemeester Ivan Delaere. Op de kick-off maakt de gemeente ook de eregast bekend.

Genoeg thema’s

Het gemeentebestuur en het Zotte Maandagcomité bedachten enkele stimuli om geïnteresseerde deelnemers te ondersteunen. De concrete plannen worden uit de doeken gedaan tijdens een gezellige barbecue op de startavond op 1 april 2022 om 20.00 uur in zaal De Magneet.

Geïnteresseerde Pittemse en Egemse verenigingen, straatcomités of andere delegaties kunnen zich tot en met 23 maart 2022 inschrijven op kermis@pittem.be.

“De voorbije twee jaar leverden in ieder geval genoeg thema’s op om mee aan de slag te gaan voor een ludieke praalwagen. We hopen er samen met onze inwoners weer een fantastisch feest van te maken,” besluit burgemeester Ivan Delaere.