Gemeente organiseert opnieuw Surplatse als vervanger Braderie én neemt ook Ommeganck onder haar vleugels

Surplatse – de vervanger voor de succesvolle Braderie in Wevelgem – komt terug op 17 september. De gemeente is zelf weer de stuwende kracht, maar blijft op zoek naar mensen die het initiatief in handen willen nemen. Ook voor de Gullegemse Ommeganck hoopt de gemeente op een doorstart volgende jaar.

“We zijn niet de Braderie en willen dat ook niet zijn. Meer nog, hopelijk wordt het een succes, maar hopelijk is het ook eenmalig. We zouden graag hebben dat volgend jaar mensen hun schouders onder de Braderie willen steken. Er waren al enthousiastelingen, maar die durfden de stap nog niet zetten door corona én omdat ze de succesvolle 50ste editie moeten opvolgen.”

Zo verwoordde schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V) het in juni vorig jaar wanneer hij Surplatse aankondigde. Dat werd de vervanger van de succesvolle Braderie. Niet eenmalig dus, want op 17 september staat namelijk de tweede editie gepland. “We bouwen verder op de formule van vorig jaar, maar voegen ook enkele nieuwigheden toe. Zo zal dankzij De Plaza de traditionele rommelmarkt terugkomen op zondagochtend vanaf 8 uur”, aldus de schepen.

Braderie

Vanaf 10 uur zullen de centrumstraten afgesloten dan weer afgesloten zijn voor de braderie waarbij handelaars, ondernemers en verenigingen zich in de kijker zetten op de gratis standplaatsen. ’s Middags kunnen bezoekers genieten van optredens van Radio Hallo Discoshow van Mark Vertongen van FC De Kampioenen en Aaron Blommaert die de laatste editie van The Masked Singer won. Op het Guldenbergplein staan verschillende kermisattracties.

Een gevarieerd programma, maar wel gedragen door de gemeente zelf. En dat was eigenlijk nooit de bedoeling. “Het blijft de bedoeling om de organisatie uit handen te geven. Als gemeente willen we natuurlijk blijven ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch”, weet de schepen. “Er zijn al kiemen bij handelaars en jongeren, maar voorlopig zijn die nog niet rijp genoeg om te springen. Misschien zit het slechte weer van vorige editie daar voor iets tussen?”

Ommeganck

Maar intussen blijft de gemeente ervoor zorgen dat mensen samengebracht worden. Ook in Gullegem staat iets gelijkaardigs op til met de Gullegemse Ommeganck. In 2019 werd nog de veertigste editie van de festiviteiten met handelsbeurs gevierd, maar daarna stierven ze een stille dood. In de levendige gemeente die Gullegem is, zou het niet mogen.

Daarom wil het gemeentebestuur samenzitten met handelaars en verenigingen om te overleggen hoe de nieuwe versie van Gullegem Ommeganck er anno 2024 zou kunnen uitzien. “Er is al veel te doen in Gullegem, maar we voelen dat er nog iets voor de lokale handelaars nodig is. Net als bij Surplatse vraagt het weinig inspanning als gemeente en zo willen we goesting creëren bij handelaars of organisaties om het zelf in handen te nemen. Wij creëren uiteindelijk de omkadering, aan hen om dat in te vullen.” (JD)