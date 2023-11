Gehalveerde Knapzak organiseert opnieuw kerstpop-up in Staden: “We runnen de zaak nu met twee”

Elise Cornelissens, Tine Platteeuw, Tessa Baert en Sarah Deroo vormden sinds 2021 ‘De Knapzak’, een samenwerkingsverband tussen vier lokale onderneemsters. De vier organiseerden twee jaar na elkaar een succesvolle kerstpop-up. Tine en Tessa haken noodgedwongen af, maar de twee resterende ‘Knapzakkers’ gaan door en organiseren opnieuw een kerstpop-up op een nieuwe locatie.

Het Knapzakproject was een samenwerking tussen vier jonge onderneemsters. Elise Cornelissens (33) vervaardigt met EC Pottery functionele keramiek, Tine Platteeuw (41) stond met Atelier Pruts voor doopsuiker en originele bedankjes, Tessa Baert (31) ontwerpt met Buro Allure postkaarten en verzorgt ook grafisch ontwerp, terwijl Sarah Deroo (32) van Deroos Bloemmagie maandelijks boeketten aan huis levert en voor aangepaste bloemen zorgt bij feestjes. Je kan bij Sarah ook voor droogbloemen terecht.

Tijdsgebrek

De vier werkten begin 2021 voor het eerst samen. Ter gelegenheid van Moederdag brachten ze toen de Knapzakbox uit. Elke Knapzakdame leverde één product voor de box aan. Na die eerste succesvolle samenwerking besloten de dames nog een stap verder te gaan. In december 2021 organiseerden ze een eerste succesvolle kerstpop-up in een pand in de Statiestraat. Vorig jaar verhuisde de kerstpop-up naar een schuur in de Bruggestraat. “Ook dat was een succes”, weet Elise Cornelissens.

“Tessa en Tine dienen nu evenwel noodgedwongen het Knapzakproject te verlaten. Atelier Pruts werd door Tine in bijberoep uitgeoefend. Door tijdsgebrek omwille van haar hoofdberoep diende ze te stoppen met Atelier Pruts. Voor Tessa bleek één maand pop-up te pittig. Met twee kleine kinderen en een man die als zelfstandige werkt, bleek de kerstpop-up niet evident. Sarah en ik hebben uiteindelijk besloten om De Knapzak met twee verder te zetten. Dat betekent dat we de winkel met twee zullen runnen. Dat heeft wel wat gevolgen voor de openingsuren. In tegenstelling tot de vorige edities zullen we niet langer op vrijdag open zijn.”

“We compenseren dat door op zondag langer open te zijn. We sluiten op zondag niet langer om 16 uur, maar om 18 uur. We merkten dat voor heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen die nog nood hebben aan een middagdutje de tijd op zondag wat beperkt was. Met het latere openingsuur willen we daar aan tegemoetkomen.”

‘Goudgolf’

“Tessa is overigens niet gestopt met haar bijberoep”, gaat Elise verder. “Haar wenskaarten zullen dan ook nog te koop worden aangeboden in de pop-up. Ze zal ook nu en dan haar opwachting maken in de winkel. Dat geldt ook voor juwelenontwerpster Lieselot Van de Putte van Liestretto Juwelen. Lieselot is een startende vrouwelijke ondernemer en ons hart smelt daarvoor natuurlijk. Ze stelt in de Knapzakpop-up in primeur Goudgolf voor, de eerste juwelencollectie die ze ontworpen heeft.”

“Daarnaast wordt in onze kerstpop-up ook de ambachtelijke koffie van Kooon aan de man gebracht. Kooon is de naam van zowel de B&B als van de koffie van oud-profwielrenner Jelle Wallays en zijn echtgenote Vé David. Omdat we er ook een actieve pop-up willen van maken, organiseren we een aantal activiteiten. Zo is er op zaterdag 9 december vanaf 13.30 uur een koffiedegustatie met Jelle en Vé, terwijl Lieselot op zaterdag 16 december van 14 tot 17 uur oorgaatjes prikt.”

“Eigenlijk behouden we ons concept van een feelgoodpop-up die staat voor ambacht, pure en lokale items, duurzaamheid en authenticiteit. Doordat onze vorige locatie in de Bruggestraat door wegenwerken niet te bereiken is, dienden we op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Dat vonden we uiteindelijk in de huidige pop-uplocatie van apotheek Goderis en Vincent in de Kapelleriestraat. In de apotheek worden momenteel grote verbouwingswerken uitgevoerd.”

“Net op het moment dat de apotheek opnieuw zijn intrek neemt op zijn vaste locatie, komt hun pop-uplocatie vrij voor onze pop-up. Ideaal dus!” De Knapzak in de Kapelleriestraat 7 is van 1 tot en met 24 december elke zaterdag en zondag open van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op vrijdag 1 december wordt De Knapzak om 14 uur feestelijk geopend.

