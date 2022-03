Geen West-Vlaamse Miss België: Chayenne Van Aarle uit Antwerpen is Miss België 2022

De 23-jarige Chayenne Van Aarle uit Antwerpen is zaterdag in het Proximus Theater in Adinkerke verkozen tot Miss België 2022. Zij volgt Kedist Deltour op. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte dat bekend tijdens een galashow. Deze editie was er opnieuw een goedgevuld Proximus Theater.

Vier West-Vlaamse dames zaten bij de laatste dertig kandidaten en dongen nog mee naar het felbegeerde kroontje, maar tevergeefs.

Een lange avond ging voorbij en van de dertig meisjes schoten er uiteindelijk nog vijftien over. De tweetalige Chayenne Van Aarle kwam er als grote winnares uit. Elle Leclercq uit Lokeren werd eerste eredame. De Limburgse Silvana Spyros vervolledigde het podium als tweede eredame.

Opvallende gezichten

De winnares gaat naar huis met een Volvo met tankkaart voor een jaar, en een zeer divers pakket aan prijzen. Aanvankelijk schreven zich niet minder dan tweeduizend meisjes in om een kans te wagen op de kroon.

Opvallende gezichten ook in de jury dit jaar, met onder andere Candice, deelneemster aan het televisieprogramma ‘Blind Getrouwd’, en Bram Degrieck, de burgemeester van De Panne. Ook Miss Oekraïne zat aan de jurytafel. Zij nam tijdens de show even het woord.

Democratie in Europa

“In mijn land is het echt oorlog, en het zijn niet alleen soldaten die sterven. Ook burgers, onder wie onschuldige vrouwen en kinderen. Daarom vraag ik aan de NAVO om ons land te steunen. Oekraïners vechten om de democratie in heel Europa te beschermen.”

Miss België is al aan haar 55ste editie toe, waarvan achttien jaar onder leiding van Darline Devos. Ze vertelde onlangs nog aan ‘Dag Allemaal’ dat ze “bij een goed bod” overweegt om haar organistie te verkopen. Ze doet het naar eigen zeggen met plezier, maar ze wil het niet blijven doen tot aan haar 74ste, zoals haar voorgangster.