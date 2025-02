Geen Sinksenbraderie in de Barakken door gebrek aan mankracht en Leiewerken: “Het lijkt hier op de Gazastrook”

De organisatie van de traditionele Sinksenbraderie in de Barakken in Menen slaat (minstens) een jaartje over. Door een gebrek aan mankracht zien ze het niet haalbaar, maar ze hekelen ook de onzekerheid over de Leiewerken. “Het begint hier op de Gazastrook te lijken.”

Het is met heel veel spijt in het hart. Dat wil slager Josué Deleu zeker benadrukken. Samen met nog twee andere handelaars uit de Barakken is hij de drijvende kracht achter de Sinksenbraderie die normaal jaarlijks plaatsvindt in het winkelgebied bij de Franse grens. Normaal, want dit jaar gaat het evenement niet door.

Niet haalbaar

Het handelscomité ziet het fysiek niet haalbaar om de traditionele markt op poten te zetten. “We hebben het alle drie razend druk en met maar drie paar handen is het gewoon onmogelijk om alles te bolwerken. We zijn zelfstandigen die alles zelf moeten doen. Ondanks onze ervaring lukt het niet”, aldus Josué.

Eenvoudig is het niet. Zowat anderhalve kilometer aan standjes en kraampjes, met 250 aan te spreken handelaars en dan nog eens een waslijst aan regeltjes. “Bovendien krijgen we weinig hulp van de stad en de andere zelfstandigen in de straat”, meent de slager.

“De moed en de goesting is ver te zoeken om de schouders onder de Sinksenbraderie te zetten”

Het betekent een nieuwe aderlating voor de Barakken. Er zijn dan wel handelaars die hard hun best doen om er leven in te houden – denk bijvoorbeeld aan de opening van Teddy Cool, maar er kan niet ontkend worden dat het winkelgebied op apegapen ligt. “Het begint hier op de Gazastrook te lijken. En voor mensen over de vreemdelingen spreken, zij hebben tenminste nog de courage om te werken. Alles samen zorgt het ervoor dat de moed en goesting ver te zoeken is om de schouders onder de Sinksenbraderie te zetten.”

Onzekerheid

Josué hekelt vooral de onzekerheid. “Het is het gespreksonderwerp nummer 1 onder de handelaars, maar niemand weet iets. Van communicatie is er geen sprake. Het lijkt wel de olifant in de kamer”, fulmineert hij. “De werf van de eeuw? Eerder de klucht van de eeuw is het nu. Let op, we zijn overtuigd dat eens de nieuwe brug en omgeving er zijn, we er zullen van profiteren. Maar zolang er geen datum is, leven wij in onzekerheid.”

En als de onzekerheid weg is, komt dan ook de Sinksenbraderie weer? “Wie weet. Dit jaar komt er zeker geen editie. Maar het is niet dat we krap bij kas zitten bij het handelscomité. We zijn altijd zuinig geweest, dus dat is het probleem niet. We zullen moeten zien”, besluit Josué.