Geen reuzenstoet in Meulebeke volgende week, wel kermis op Vondelparking

De junikermis in Meulebeke zal er dit jaar enigszins anders uitzien. Geen vertrouwde kermisvreugde op het marktplein en ook geen reuzenstoet dit jaar.

Johnny Wastijn, organisator: “Dit jaar moeten we ons schikken naar de richtlijnen uitgevaardigd door het gemeentebestuur. De werkzaamheden rond het marktplein verplichten ons af te zien van de jaarlijkse reuzenstoet. Het kermisgebeuren zal wel doorgaan maar nu op de Vondelparking.”

“Wij zorgen voor tal van nieuwe attracties die op vrijdag 10 juni vanaf 18 tot 24 uur te beleven zijn. Verder is de kermis actief op zaterdag 11 juni vanaf 16 uur; dan starten we met de dankeucharistie die dit jaar opgedragen wordt tussen de kermisattracties.”

Receptie

Nadien is er een gratis receptie voor alle aanwezigen. Op zondag 12 juni opent de kermis de deuren vanaf 14 tot 24 uur en de maandag zijn de attracties toegankelijk van 16.30 tot 24 uur. We raden de kermisbezoekers aan zoveel mogelijk te voet of per fiets naar de Vondelparking te komen.”

(LB)