Geen opvolger voor stadsfestival Moods! komende zomer in Brugge

Er komt in 2020 geen opvolger van het stadsfestival Moods! Cultuurschepen Nico Blontrock heeft negen culturele verenigingen gecontacteerd: niemand durft het aan om een muziekfestival te organiseren in de Brugse binnenstad.

Andries Neirynck (Groen) wees dinsdagavond tijdens de Brugse gemeenteraad cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) op zijn belofte om te proberen om volgende zomer met een nieuw festival uit te pakken: “Het voelde vorige zomer als een leemte aan, toen Cactus Muziekcentrum aangaf geen stadsfestival meer te kunnen organiseren. Komt er volgende zomer een opvolger voor Moods!? En wordt Benenwerk uitgebreid tot twee avonden?”

Beperkt budget

Volgens Nico Blontrock gooit een beperkt budget roet in het eten: “Cactus hield ermee op, omdat dit muziekcentrum met hetzelfde budget als voor 2022 geen kwalitatief programma kon samenstellen. De kosten voor het boeken van artiesten en het huren van materiaal zijn enorm gestegen door de inflatie. Twee avonden Benenwerk is niet haalbaar voor Cactus, dat 150 vrijwilligers moet inzetten. En ik heb geen 400.000 euro extra in mijn portefeuille van cultuurschepen.”

“Ik heb negen organisaties aangeschreven met de vraag of zij volgende zomer een stadsfestival in Brugge willen op touw zetten. Ze hebben niet eens geantwoord! Ze durven het risico niet aan! Het enige alternatief is de Bruggelingen kleinschalige optredens op diverse Brugse pleintjes aan te bieden. Pleintjes niet te dicht bij woonbuurten, want anders krijgen we klachten over overlast. Want persoonlijk zie ik het niet zitten om de Bruggelingen in de zomer 25 euro of meer te laten betalen voor openluchtconcerten.”

Klinkende Kroegen

“Klinkende Kroegen en WIJklanken in de deelgemeenten zullen er wel zijn in de zomer van 2024. Onder dezelfde voorwaarden voor de cafés als dit jaar. Met de Triënnale en de vernieuwde Gouden Boomstoet zal Brugge trouwens wel bruisen volgende zomer”, aldus Nico Blontrock.

Andries Neirynck bleef wat op zijn honger zitten: “Knokke-Heist en Gent spenderen wel een fiks budget aan respectievelijk Kneistival en de Gentse Feesten, ondanks de gestegen kosten.”