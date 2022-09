Géén Mosselfeesten dit jaar bij West-Vlaamse Snorrenclub

De West-Vlaamse Snorrenclub, met thuisbasis in café De Hollandse Vismijn, laat weten dat het dit jaar de traditionele Mosselfeesten op 17 en 18 september niet zal organiseren en wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar het stadsbestuur.

We hebben na een grondige analyse beslist om de Mosselfeesten op de Vismarkt niet te organiseren”, laat voorzitter Antoine De Beir in een mededeling weten. “We willen onszelf niet met een financiële kater opzadelen. Een van de oorzaken is de fout gelopen communicatie van Stad Brugge en daarbij aansluitend ook Brugge Plus (dat instaat voor de organisatie van autovrije zondag, red.) over de autovrije zondag op 18 september. Vooreerst was er géén communicatie en uiteindelijk hebben we dan via de dienst Vergunningen vernomen dat we niet meer in de programmatie waren opgenomen, met alle gevolgen van dien, zoals kosten voor ontlenen en vervoeren van stadsmaterialen en andere kosten en ook minder volkstoeloop. We hebben de dienst Vergunningen (bevoegd voor gebruik openbaar domein, red.) laten weten dat we forfait gaven en kregen geen verdere reactie van Brugge Plus. Waar we vroeger een zeer goede verstandhouding met elkaar hadden, was dat dit jaar niet het geval. Als puntje bij paaltje komt, lezen we nu echter in het Stadsnieuws dat de Brugse Mosselfeesten op 17 en 18 september zullen doorgaan. Maar het is nu te laat om dit nog te kunnen realiseren.” Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageert verbaasd over de reactie en houding van de West-Vlaamse Snorrenclub. “Er werd dit jaar een nieuw concept voor de autovrije zondag – op een stuk van de ring in plaats van in de binnenstad – gerealiseerd. Het was niet alleen de bedoeling een stuk van de ring autoluw te maken, maar ook de binnenstad, wat inhield dat ook particulieren gerust iets mochten organiseren die dag”, stelt de burgemeester. “De snorrenclub heeft ten onrechte geoordeeld dat er die dag geen activiteiten in de binnenstad mochten georganiseerd worden.” (PDV)