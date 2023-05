Geen Mariale Ommegang dit jaar in Poperinge: “Door grondverzakking kunnen we niet aan onze kledij”

De jaarlijkse Mariale processie, die voorzien was op zondagnamiddag 2 juli, gaat niet door. Het Maria-Ommegangcomité kwam in spoedvergadering bijeen, omdat er besluiten moesten genomen worden in verband met het al dan niet uitgaan van de processie. Het grootste probleem is het niet meer toegankelijk zijn van De Gilde, de zaal waar alle kledij voor de processie wordt bewaard.

“Het was een heel emotionele knoop om door te hakken. Onverwachte en onvoorziene omstandigheden zorgen voor tijdsgebrek. We kunnen niet op tijd klaar geraken met de voorbereiding en het in orde brengen van de kledij en alle attributen voor de vele figuranten die mee opstappen. Met spijt in het hart melden we dan ook dat de Maria-Ommegang dit jaar niet kan doorgaan.”

“De praalwagen met het beeld trekt op zondag namiddag 2 juli om 15.30 uur wel door de Poperingse straten. Mensen die willen aansluiten en het parcours mee stappen kunnen en mogen dit gerust doen. We hopen dat we volgend jaar terug een volwaardige en mooie processie kunnen brengen, samen met de vele enthousiaste vrijwilligers waarop wij een beroep kunnen doen”, zegt Rita Mareco, secretaris van het comité.

Grondverzakking

Door werken aan nabijgelegen gebouwen, trad er een grondverzakking op, op de site van de voormalige feestzaal en lokalen van De Gilde in het Rekhof en de Ieperstraat. De fundamenten van de site werden gedeeltelijk weggespoeld. Het geheel werd dan ook door de brandweer en de verzekering verzegeld.

“Wij konden dus niet meer bij onze kledij. Het comité had daar een ideale locatie gevonden voor het opbergen van alle kledij en attributen voor de processie. We namen de hele benedenverdieping (met de feestzaal) in gebruik, en een deel van de bovenverdieping. Dat was een hele verbetering in vergelijking met onze vorige locatie, de school van de Penitenten, waar alles steeds naar de bovenverdiepingen moest”, aldus nog Rita Mareco.

Drie maanden nodig

Slechts sinds enkele dagen is het gebouw weer deels toegankelijk. “Onze processiedag is 2 juli. Maar we hebben zowat drie maanden nodig om alle kledij in orde te brengen, te herstellen en te restaureren, enz. Vier weken is echt totaal onvoldoende. Voorlopig mogen we de bovenverdieping ook niet betreden. Maar we hebben veel zaken nodig, die daar gestapeld zijn.”

“We kunnen de Ommegang niet laten plaatshebben met halve kostuums, en heel wat ontbrekende attributen. Met veel pijn in het hart, besloten we dan ook dat de processie dit jaar niet kan doorgaan. Alleen de praalwagen van het mirakelgebeuren trekt door de centrumstraten”, vertelt Rita.

Nieuwe locatie

De kledij en alle attributen moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. “We hebben enkele gebouwen op het oog. Die moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het er zeker niet vochtig zijn, en moet alles voldoende kunnen afgeschermd worden voor buitenstaanders. Er is echter nog geen toestemming van het stadsbestuur”, zegt de secretaris.

Door corona kon de Ommegang drie jaar niet doorgaan. Vorig jaar trok de processie weer eens door de straten, met zowat 650 deelnemers. In de jaren voor corona, kon de processie ook enkele keren niet doorgaan omwille van het hevige regenweer. Een aantal jaren geleden besliste het comité tot afgelasting, omdat het de week ervoor een echt hondenweer was, maar de zondag zelf scheen uiteindelijk de zon.

Comité

Het Ommegangcomité bestaat uit voorzitter Wilfried Lannoeye, secretaris Rita Mareco, proost Dominiek Moens, Luc Buseyne (verantwoordelijke bloemen), Johan Caulier (wagens), Frederik Hoornaert (rekrutering), Carlo Dewulf (paarden), Ward Lambrecht (rekwisieten), Mario Polley (ordedienst), Wannes Rabaey (muziek en geluid), Liesbeth Vandermarliere (regisseur), Emile Klingeleers (penningmeester) en Carine Delangre (kledijverantwoordelijke).

“In de jaren dat de Ommegang niet doorging, kregen we ook maar een klein deel van de stadssubsidie. Maar die hadden we onder meer nodig voor het drukwerk (affiches, programmaboekjes enz.). En vorig jaar staken we nog de Mariagroep volledig in het nieuw. Ieder jaar komen we bijna rond met de stadstoelage”, besluit Rita Mareco.

(AH)