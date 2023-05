Geen halve finale voor Tieltse Lotte Verstaen in Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

Geen halve finale voor Lotte Verstaen in de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. De Tieltse mezzosopraan gaf zondag het beste van zichzelf in de eerste ronde, maar werd uiteindelijk niet weerhouden voor een van de 24 plaatsjes in de halve finales die op woensdag 24 en donderdag 25 mei plaatsvinden.

De Tieltse mezzosopraan Lotte Verstaen trad zondag aan in de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. Zij was één van de vier Belgische zangeressen die zich bij de laatste 55 wist te plaatsen van een ruim deelnemersveld van 412 zangers en zangeressen.

Sopraan Margaux de Valensart en mezzosporaan Linsey Coppens zitten in de halve finales, waarin de Koreanen met acht het sterkst vertegenwoordigd zijn. Voor de twee andere Belgische kandidates – Kelly Poukens en Lotte Verstaen – zit de competitie er na de eerste ronde op.

Lotte zingt sinds haar 10de en startte als leerlinge van de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Daarna studeerde ze zang en kamermuziek aan de LUCA School of Arts – Campus Lemmens en zong inmiddels bij tal van gerenommeerde huizen in binnen- & buitenland.

In de finale – die op 1, 2 en 3 juni plaatsvindt in het Paleis voor Schone Kunsten – zullen nog 12 zangers het podium op gaan.