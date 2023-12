Geen Dreef-festival meer tijdens Tieltse Feesten in 2024, organiserende vzw blijft wel actief met andere evenementen

Na zeven jaar en vijf mooie edities zet de organiserende vzw een punt achter het Dreef-festival, dat telkens tijdens de Tieltse Feesten in de Patersdreef plaatsvond. “We hebben er fantastische tijden gehad, maar we merkten dat de organisatie steeds tijdrovender werd”, zegt Tim Boone. “Met de vzw willen we liever wat meer tijd maken voor andere activiteiten doorheen het jaar.”

Dreef ontstond in 2017, toen vijf vrienden besloten om de fakkel over te nemen van het ter ziele gegane Patersdreef-festival. De vijf brachten een frisse jonge wind mee en het festival werd al snel een vaste waarde op het programma van de Tieltse Europafeesten. Maar nu breien Thomas Vandenhouweele, Tim Boone, Frederik Desmedt, Gerold Van Thieghem en Jan Vanderschaeve een einde aan dat verhaal. “Met de vzw organiseren we doorheen het jaar ook al langer evenementen, maar daar kunnen we minder tijd voor maken dan we zouden willen doordat er best wel wat tijd en energie in het festival kruipt”, legt Tim uit.

Dertigers

Daar komt bij dat de vijf ondertussen allemaal een stuk in de dertig zijn en bijna allemaal ook vader zijn geworden. “We worden wat ouder. Gerold is dit jaar vader geworden. Het festival blijven combineren met de andere activiteiten werd moeilijk, dus moesten we keuzes maken. Aangezien we alle vijf creatieve geesten zijn die wat minder van routine houden, kiezen we om te stoppen met het festival. Al is dat voor alle duidelijkheid wel met pijn in het hart, want we hebben vijf fantastische edities gehad en we zijn iedereen dankbaar die in de voorbije zeven jaar op gelijk welke manier betrokken was bij het festival. En ik weet nu al dat het zeker voor Thomas (Vandenhouweele- red.) en ik lastig gaat worden om niets te doen op de Tieltse Feesten. Het begon destijds bij De Keet toen we amper vijftien waren, maar met uitzondering van de coronajaren hebben wij altijd wel iets op poten gezet dat weekend. Louter als bezoeker rondlopen, zal heel vreemd voelen.”

Opvolging?

De vijf benadrukken dat het einde van het festival niet het einde van de vzw is, integendeel. “We hebben al verschillende concerten en voorstellingen naar Theater Malpertuis gebracht in de voorbije jaren en dat pad blijven we verder bewandelen. Het grote voordeel is dat we in dat concept veel meer vrijheid hebben en niet gebonden zijn aan de drie dagen van de Europafeesten. We hebben trouwens al enkele nieuwe ideetjes in de pipeline zitten. Dreef blijft dus springlevend. Anderzijds hopen we ook wel allemaal dat er opvolging komt. Er zijn best veel musicminded jonge gasten in Tielt, de Patersdreef is een prachtige locatie en het zou fijn zijn als er een nieuw initiatief in de plaats komt. Eventuele opvolgers geven we trouwens met plezier wat tips en advies.” (SV)