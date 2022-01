Geen carnavalsstoet in Menen, maar wel alternatief in de zomer

Een verrassing kan je het moeilijk noemen als je ziet war er in ander steden en gemeenten gebeurt. Ook in Menen zal de jaarlijkse carnavalsstoet niet plaatsvinden op 13 maart.

“Samen met onze Meense carnavalisten gaan we bekijken welke alternatieven er zijn om op te schuiven naar de zomer”, zegt schepen van evenementen Kasper Vandecasteele.

“De reden is voor de hand liggend: corona gooit ook dit jaar roet weer roet in het eten. Carnavalsverenigingen konden geen voorbereidende activiteiten organiseren, hun middelen zijn hierdoor beperkt. De onzekerheid over het al dan niet kunnen doorgaan die er nog altijd heerst. De te korte voorbereidingsperiode van zodra er groen licht is, het zijn allemaal factoren die een rol die meespelen in het nemen van deze beslissing.”

Unaniem

Daar was het standpunt unaniem: een leuke stoet voorbereiden is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Daarom gaat de stekker er voor 13 maart 2022 uit. “Spijtig, maar samen met alle enthousiaste carnavalisten én onze diensten denken we al na over een alternatief, in de zomer in het kader van Boulevard Solar. Zodra er meer duidelijk is, krijgt men het ook te horen” besluit de schepen.

(WO)