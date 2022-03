Geen carnaval in Oostende, maar wel een kroegentocht

Op initiatief van Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe, en Patrick Maertens, Prins Smurf en ondervoorzitter van de Orde van de Blues Brothers, werd vandaag zaterdag, een originele, knotsgekke kroegentocht op touw gezet.

Omdat alle carnavalsactiviteiten in Oostende afgelast werden, wilden de Oostendse carnavalisten hun trouwe lokaalhouders op een andere manier bedanken en ondertussen zelf genieten van de collectieve, gezellige activiteit.

Na de verzameling in Happy Dog (De Schorre) stapten een vijftigtal carnavalisten, al of niet verkleed, de bus op richting Café ’t Centrum (Nieuwe Stad), waar ze feestelijk onthaald werden. Na de nodige consumpties en dansjes, ging het richting Sint-Catherinaplein naar Café ’t Zottekotje, bij Nargas. De feestvreugde groeide en andere carnavalisten sloten zich bij het gezelschap aan.

Afterparty bij Savas

De carnavalsbus reed, begeleid door de muzikale brandweerwagen van de Heistse Wroetelaars, ook naar het centrum van Oostende voor een bezoek aan Café St-Michel, Jozef II-straat en Café ‘l Improviste op het Mijnplein.

De kroegentocht werd afgesloten met een afterparty in ’t Pallietertje op de Konterdam, bij Savas, de vaste dj van het Oostendse carnaval. Hoe later, hoe meer schoon volk zich aansloot bij de feestvierders. Het ging er zo gezellig aan toe dat er tot in de kleine uurtjes op straat werd gedanst.

Een zomerstoet ‘Fata Morgana’

Tussen de hapjes en drankjes in konden we vernemen dat Oostende opnieuw droomt van ‘Fata Morgana’. Daarvoor moet je teruggaan naar de historische hoogdag van 21 augustus 2004. Meer dan 80.000 mensen kwamen kijken of de Oostendenaars erin zouden slagen om hun stad om te toveren tot een Rio de Janeiro aan de Noordzee.

“Zoek 100 sambamuzikanten en 500 sambadanseressen, organiseer een stoet met minstens 20 praalwagens, leg een exotisch parcours aan en bouw voor de kust een tropisch eiland met cocktailbar.”

Herr Seele had zijn stadsgenoten uitgedaagd om die vijf opdrachten tot een goed einde te brengen in het kader van het TV1-programma ‘Fata Morgana’. Oostende slaagde met glans, alleen liet het stormweer niet toe dat het tropisch eiland voor de zee kwam te liggen. De drijvende cocktailbar verhuisde noodgedwongen naar de havengeul.

Een trekpleister

Naast het traditioneel carnavalsweekend begin maart zou een originele zomerstoet met een goed thema, met carnavaleske figuranten en veel muziek, in juli of augustus, kunnen uitgroeien tot een nieuwe trekpleister voor de stad Oostende. Vraag is of dat nog mogelijk is voor 2022?

(FRO)