Gedicht van Alice Boudry (25) siert raam van Kortrijkse bib in kader van Poëzieweek

Met Gedichtendag werd donderdag de aftrap gegeven voor de Poëzieweek. Ook het Kortrijks woordcollectief Letterzetter brengt deze week woordkunst in de openbare ruimte door op het venster van de bib gedichten uit te hangen. Uit twintig jonge schrijvers werden de gedichten van Alice Boudry en Julot Roosen gekozen.

“Ik schreef dit gedicht twee jaar geleden voor een evenement dat afgelast werd door de pandemie. Ik vond het toen wel jammer dat ik mijn werk niet kon delen. Dat het nu op deze manier groot wordt gepresenteerd in de bib is wel leuk. Vorig jaar was het ook een van de weesgedichten”, vertelt Alice. Het gedicht gaat over tijdelijk verdriet, als onderdeel van het leven. “Je draagt die negatieve gevoelens even met je mee, maar dan laat je ze ook weer los. Het is een geruststellend stukje poëzie.”

Op sociale media zal ook gewezen lid Siel Verhanneman (33) een gedicht voordragen. Vorig jaar publiceerde ze haar derde dichtbundel Wat nu met het licht dat binnenvalt. In 2019 verscheen haar debuutroman Of iedereen gaat dood, bekroond met 3 sterren in Focus Knack en 4 bollen in NRC. “Normaal ging de Letterzetter een grote actie doen in Heule met Weesgedichten, maar dat hebben we helaas moeten verschuiven naar 2024 door budgettaire overwegingen”, laat coördinator Vincent Coomans weten.

Mementoboek

Vrijdag 27 januari komt het collectief met stadsdichter Astrid Haerens opnieuw samen voor zijn maandelijkse ontmoeting. Tussen 19 en 22 uur krijgen de leden een besloten workshop poëzie schrijven van Tijl Nuyts in de bib. “We kijken vooral uit naar het woordfestival Memento. Voor 17, 18 en 19 maart werd een volledig programma uitgewerkt met als thema werk en productiviteit. De Letterzetter staat ook op het podium. De teksten zullen gepubliceerd worden in een Mementoboek. Het wordt het hoogtepunt van ons werkjaar”, aldus Alice.