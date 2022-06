Geanimeerde retrokoers op kermiszondag

Veloclub Ruiselede Sportief brengt een spectaculaire driedelige koersmanifestatie op kermiszondag 12 juni. Deze keer geen koers voor juniores en beloften onder de vlag van Cycling Vlaanderen, maar nog meer amusement en animatie, zo oordeelde het vijfkoppig comité.

Isabelle Delarue en haar partner Kris Spiesschaert verduidelijken het opzet en de ambitie van dit nieuw programma, een primeur in koersminnend molendorp Ruiselede. “De insteek is meer beleving, meer enthousiaste deelname van de lokale bevolking, meer mensen optimaal laten participeren aan de kermissfeer. Deel 3, de Retrokoers Ruislé, wordt daarbij de grote attractie. De inspiratie deden we op in de eigen regio, bijvoorbeeld in Tielt. Alle koersfanaten die ooit deelnamen in Tielt, Meulebeke en Knesselare werden uitgenodigd. Het is een gesloten circuit van 2 km en er zijn 20 rondes af te leggen, waarvan de eerste twee achter een prachtige oldtimer, om het tempo eerst wat te temperen. We verwachten echt oude stalen rossen uit de tijd van toen, kleurige outfits en koersaccessoires uit de jaren stillekes. Folklore, charme en leuke beleving, dat is de betrachting. De toeschouwers mogen uiteraard ook in die verschijning komen flaneren. Hoe authentieker, hoe meer fun en kijkplezier. We houden het op maximum 100 deelnemers voor een optimale veiligheid. Plezier staat voorop. Geen versnellingen aan het stuur, geen klikpedalen, wel die vettige oerdegelijke riempjes rond de voeten. Met behaarde benen, de ‘koerspulle’ om de schouder, een reservetube op de rug gesnoerd. Hoe leuker de klederdracht van deelnemers en bezoekers, hoe meer fun. De drie koersen van deze kermiszondag starten aan het gemeentehuis aan het Park, omgetoverd in een gezellige sfeervolle oase met alles erop en eraan”, zegt het inventieve koppel van het koerscomité.

Koersfeestdag

Om 13 uur start de G-koers voor mensen met een mentale of fysieke beperking voor alle leeftijden. Ze koersen 40 minuten en iedere deelnemers krijgt een leuk aandenken. Om 14.30 uur is er de koers voor wielertoeristen over 50 km. Dat is exclusief voor die koersfanaten die niet gingen koersen bij de erkende fietsbonden als LWU, Cycling Vlaanderen en andere instanties. Deze koers is manche 2 van een criterium van zes koersen. De eerste was op 1 mei in Tielt. De grote apotheose is dan om 16.30 uur met de Retrokoers Ruislé. Kris en Isabelle over dit drieluik: “Mits een zonovergoten parcours en ideaal koersweer hopen we het fenomeen ‘koers’ te presenteren in huidige en retrospectieve dimensie.” (RV)

Info en inschrijven via veloclubruiseledesportief@hotmail.com of 0476 79 41 69.