Gaverwijk Oostrozebeke kondigt tijdens nieuwjaarsreceptie tweede zomers buurtfeest aan

Na jaren van stilte is de jeugd erin geslaagd nieuw leven te blazen in wat wellicht de oudste wijk van de gemeente is. Met een buurtfeest in de zomer en een nieuwjaarsreceptie, en straks een tweede editie van het zomerse buurtfeest. Voorzitter van het Gaverfeestcomité Jonas Van D’Huynslager. “Liefst tien jaar zijn voorbijgegaan zonder buurtfeest, zodat veel nieuwkomers elkaar nauwelijks kennen. We staken de koppen bij elkaar en dat resulteerde vorige zomer in een eerste, bescheiden buurtfeest. Daarmee willen we doorgaan, met straks een tweede editie.” Die feestelijkheden krijgen dit jaar hun beslag op 1 en 2 juni. “De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in een centrale tent. Er komen weer een rommelmarkt en een fietstocht, en in samenwerking met de VW Luchtpompers zal een rondrit met oldtimers worden georganiseerd. Dankzij onze sponsors gaan we er ook alles aan doen om de bezoekers een gratis zakje friet aan te bieden.” (foto CLY)