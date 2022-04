Gastgezinnen zoals Stefan en Sofie zijn belangrijker dan ooit voor artiesten Gevleugelde Stad: “Dit geeft ons vleugels”

Tientallen straatartiesten uit binnen- en buitenland mogen dit weekend eindelijk weer het beste van zichzelf geven op het Ieperse promotiefestival De Gevleugelde Stad. Ze treden gratis op om boekingen binnen te halen in het eerste normale cultuurjaar sinds corona.

Om de kosten van de geplaagde artiesten te drukken, rekenen de festivalorganisatoren meer dan ooit op gastgezinnen, die gratis kost en inwoon bieden. “Dit geeft ons vleugels”, zegt een Britse groep, die na corona geconfronteerd wordt met de extra kost van Brexit.

“Finally, Belgian beer! Cheers!” Tim, Nikki en Jason ploffen gezellig neer in de zetels van Stefan Vanwildemeersch (50) en Sofie Sanders (51).

City of Wings

Het Britse trio is drie jaar na hun eerste verblijf voor ‘The City of Wings’ opnieuw welkom bij dit Iepers gastgezin. En dat wordt gewaardeerd. “De voorbije twee coronajaren hadden een grote impact en het kostte ons meer moeite en geld om het kanaal over te steken in vergelijking met 2019”, vertelt Tim.

Vooral het nodige materiaal in de EU krijgen, blijkt minder evident. De groep heet The Show Globe, omdat ze in een doorzichtige bol magische shows opvoert. “We moesten een lijst opmaken met elk item uit onze show, die groter is dan we dachten: 250 items! Goed voor een extra administratieve kost van 650 pond. Gelukkig mogen we hier weer verblijven.”

Engels ontbijt

“Morgenochtend bereid ik Engels ontbijt voor”, verklapt Sofie. “Ook gratis, jawel. Want deze artiesten treden gratis op in onze stad. De streek geniet mee van hun kunsten, waarmee ze cultuurorganisatoren proberen te overtuigen. We hebben een ruim huis met twee logeerkamers. Voor ons is het een kleine moeite.”

Na twee jaar zonder, kijkt Stefan uit naar de negentiende editie van De Gevleugelde Stad. “Eindelijk mag het weer. Ik ben amateurfotograaf en trek er zeker enkele uren op uit”, zegt hij. “Het wordt weer een uniek spektakel, een van de leukste weekends van het jaar in onze stad.”

‘Slecht weer-programma’

Voor deze editie zijn er uitzonderlijk veel speelplaatsen buiten het centrum door de werken in de binnenstad. Het ‘vestinggebied’ is uitgebreid tot aan de Poternebrug, het Jeugdstadion en het College. De festivalorganisatie, die kan rekenen op een extra impuls van 50.000 euro door de stad, koos vrijdagavond voor het ‘slecht weer-programma’. Maar dat leek de massa niet tegen te houden. En zeker de artiesten niet.

“We hunkeren naar de langverwachte hereniging met onze Europese vrienden en een onderdompeling in een inspirerend bad vol creativiteit en kunst. Onze optredens hier in 2019 leverden boekingen op van Denemarken tot Dubai. En de persoonlijke ontvangst van de Ieperlingen krijgen we cadeau. Dit geeft ons vleugels”, besluit Nikki.

