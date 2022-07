Gapersfeesten zijn terug

Dankzij een bijna volledig nieuw bestuur zijn er op zaterdag 9 juli weer Gapersfeesten in Geluwe. Het staat ook al vast dat er op zaterdag 17 december weer een kerstmarkt komt en bovendien zijn de Gapersfeesten volgend jaar toe aan de vijftigste editie.

Het Gaperscomité deed een paar keer een oproep voor nieuwe bestuursleden. “Uiteindelijk vonden we een enthousiast team want de Gapersfeesten mochten niet verloren gaan”, aldus de nieuwe voorzitter Eveline Dobbels. “We danken ook het vorig bestuur voor de tips en onze sponsors. Vooral ook de stad Wervik voor de grote en verhoogde financiële steun en ook de logistieke steun. Met ons nieuw bestuur Gilwe 2.0 gingen we het eerst bij één dag houden. Het zijn er uiteindelijk vier geworden.”

Op Eveline en Luc Descamps na, is het bestuur volledig nieuw. Het bestaat nu uit voorzitter Eveline Dobbels, ondervoorzitter Romina Deschamps, penningmeester Elke Durnez en secretaris Mathias Anraed. De andere leden zijn Mathieu De Blick, Lobke Deleu, Katleen Demeyere, Luc Descamps, Victor Ducatelle, Yves Durnez, Björn Leleu, Sven Lemahieu, Stefan Nollet, Davy Vanderbrugge en Christophe Vandevoorde.

Gapersworp

Bij de handelaars is er braderie. Voor de kinderen is er om 17.30 uur door de Tabaksfee en haar eredames de traditionele Gapersworp, dit keer ter hoogte van de feesttent die zaterdag niet wordt uitgebaat. De organisatoren hebben er goede hoop in dat dit volgend jaar wel lukt.

Een opvallende gast is sowieso reus Jan de Gaper. De officiële opening aan het Gapersmonument gaat door om 11.30 uur. De harmonie Sint-Cecilia zorgt voor de muziek, serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik voor de receptie. Van 10 tot 17 uur verzorgt Barre Neirynck uit Geluwe op zijn BMX een workshop.

Het lokaal dienstencentrum De Spie viert het vijfjarig bestaan. Vanaf 10.30 uur wordt daar een aperitief geserveerd en is er een happy hour. Vanaf 14 uur is er op het grasplein naast De Spie kinderanimatie en een optreden van Marino Punk. In de Menenstraat is er een rommelmarkt.

De koninklijke toneelgilde Onder Ons brengt traditioneel in het Gemeentepark een wagenspel. Dit keer wordt het Allee!, in een regie van voorzitter Veerle Krock. Er zijn voorstellingen om 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30 en 17 uur. De spelers zijn Barbara Six, Katrien Vanderhaeghe en Tone den Hollander.

Lego-springkasteel

Net zoals de vorige edities zijn er verenigingen op post en zullen er naast marktkramers ook ambachtelijke standen zijn. Aan babbelcafé ’t Zwijntje is er om 18.30 uur een optreden van de MG brothers. De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond gaat van 13 tot 18 uur ter hoogte van de superette Prima op zoek naar dé Lego Master van Geluwe. Er zal ook een Lego-springkasteel staan.

In de Ieperstraat ter hoogte van restaurant Den Artiest is er om 14.30 uur een optreden van Hot Swing Collective en een uur later The Gambits. Er ligt een houten dansvloer. De eerste groep bestaat uit Leander Vertriest (accordeon), Kerewin Larnout (gitaar) en Karel Waignein (gitaar). Ze treden ook nog op om 15.45 uur op de Sint-Denijsplaats en om 17 uur in de Beselarestraat aan De Spie.

Maquette

In het oud gemeentehuis stelt oud-Geluwnaar Erik Desreumaux van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur zijn maquette van het oud gemeentehuis tentoon. Een heel minutieus werk dat drie jaar duurde. De stad kocht die maquette ondertussen aan en Erik zal wat uitleg geven.

Er is een heel brede waaier van straatanimatie. Van gekke kapsels bij kinderen, een rodeostier en een antieke draaimolen tot lassowerpen, gekke fietsen, een klimmuur en speleobox. Geluwe 2.0 zorgde ook voor een heel mooie brochure met het programma. (Erik De Block)

Info: www.geluwefeest.be