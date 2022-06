Galerie Blomme wordt drie dagen Het Huis van de Batjes in Roeselare: “Met oude batjesfoto’s in etalages”

De erfgoedcel TERF en het stadsarchief hebben de handen in elkaar geslagen en ontwikkelden samen een fotozoektocht doorheen het batjesparcours. Wie zelf nog beeldmateriaal of leuke verhalen heeft over de Batjes kan terecht in Galerie Blomme die voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot Het Huis van de Batjes.

Aline Verbeeck en Nele Coene van de erfgoedcel TERF en Patrieck Geldhof van het stadsarchief gingen op zoek naar enkele spraakmakende batjesfoto’s uit de oude doos. Reproducties van deze prenten zijn tijdens het batjesweekend te zien in verschillende etalages in de centrumstraten.

“Het is de bedoeling dat ouders met hun kinderen op zoek gaan naar deze foto’s. We geven er een handig plannetje bij zodat de drempel om mee te doen zeer laag ligt. Toch komt er wat rekenwerk aan te pas. Op de foto zal telkens het jaartal vermeld zijn. Wie die data correct optelt, wint een leuke prijs”, beloven de medewerkers van TERF en het stadsarchief.

Op naar 100 jaar Batjes

“De formulieren moeten ingediend worden in Galerie Blomme. Daar bouwen we voor de 90ste verjaardag van de Batjes Het Huis van de Batjes. In een nostalgisch decor kan je filmpjes, foto’s en memorabilia van de Batjes door de jaren heen bekijken.”

Maar er is meer, het stadsarchief is nog steeds op zoek naar ongekend beeldmateriaal van vroegere batjesedities. “We bereiden stilaan de honderdste verjaardag van de Batjes voor”, legt Patrieck Geldhof uit. “Dat is nog niet voor morgen, maar we hopen nu al een pak nieuw archiefmateriaal te kunnen verzamelen.”

“Wie dus thuis oude foto’s of filmpjes heeft liggen of een uitzonderlijk batjesattribuut heeft bewaard kan dat in Het Huis van de Batjes aan het stadsarchief overdragen. Wie geen afstand kan doen van zijn of haar beeldmateriaal kan het daar ook laten inscannen. Later worden de beelden dan ontsloten via www.erfgoedbankmidwest.be.”

Babbelbox

“Je vindt in Het Huis van de Batjes ook een babbelbox”, besluiten Aline en Nele van TERF. “Daar kunnen fervente batjesgangers verhalen, weetjes en anekdotes van vroeger laten registreren en dat allemaal in een gezellig retrosfeertje. Bovendien gaan we in de dagen voordien langs bij de woonzorgcentra om ook daar fijne herinneringen aan de voorbije 90 jaar Batjes te sprokkelen.”

Het plan met de locaties van de fotozoektocht en het deelnameformulier vind je via www.batjes.be/fotozoektocht.

Het Huis van de Batjes is open op zaterdag 25 en zondag 26 juni tussen 14 en 17 uur. Wedstrijdformulieren kunnen tijdens deze openingsuren binnen afgeleverd worden of via de brievenbus aan de deur.

Extra deelnameformulieren zijn te vinden bij de deelnemende handelaars: Just Fie, Vida Design, ARhus, Valian Team, Neckermann, Plainz, NaaiCentrum Demyttenaere, Adonis, Tineke Junior, Cavalleti Roeselare, Cyclobility Fietsenwinkel Roeselare, Standaard Boekhandel, Tonttu Kinder & Jeugdschoenen, Schoenen Etienne, Kunstbloemen Sofie en Ride 4 Charity.

(BC)