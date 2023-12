Ga op 18 december allemaal samen zingen in Biezenbilk

“Samen zingen werkt verbindend. Daarom nodigen we onze inwoners uit om in aanloop naar Kerstmis samen te zingen in ons lokaal dienstencentrum op maandag 18 december vanaf 14 uur”, zegt schepen van Sociale Zaken Jens Balliere.

“Samen zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Muziek werkt als een blik-opener van het geheugen. Daar waar de woorden niet meer begrepen worden, blijven de muziek en de herinnering. Het geeft hen en hun naasten ontspanning en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen”, zegt zorgcoach Sara Backers.

O Denneboom!

Onder begeleiding van zangcoach Fien Trybou en pianist Bart De Weder kun je op maandag 18 december in Biezenbilk meezingen met nummers als Jingle Bells, Susa Nina, O Denneboom, Que Sera Sera… Deelnemen kost 2 euro, inclusief koffie of thee. Inschrijven is verplicht, vóór 13 december, op 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be. Deze activiteit wordt gerealiseerd met de steun van Cera Coop, project Vriendenmakers. (LIN)