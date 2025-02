Ga eens op speeddate tijdens ARhus Romantiek: “Originele vragen en opdrachten om het ijs te breken”

ARhus Romantiek is een vijfdaags festival in Roeselare dat het thema liefde in de kijker zet, met lezingen van auteurs maar ook met een speeddate, een wedstrijd liefdesbrieven schrijven en kinderdisco. Het festival gaat door van woensdag 12 tot zondag 16 februari.

Liefdesmaand februari wordt dit jaar in ARhus gevierd met een heus vijfdaags festival. Webcomic Laura Janssens bijt op woensdag 12 februari de spits af. Ze neemt jongeren tijdens de leesclub #HACKbooks mee in de wereld van de graphic novels. Op Valentijn zelf is er een speeddate voor singles tussen 28 en 40 jaar. Ze krijgen die avond originele vragen en leuke opdrachten voorgeschoteld om het ijs te breken en nieuwe mensen te leren kennen. ’s Avonds zorgt stand-upcomedian Laurien Vereecken met Sex and the Shitty Comedy Club voor een hilarische mix van literatuur en comedy gebaseerd op haar gelijknamige debuutroman.

Dirty Little Secrets

Met Anja Feliers komt op zaterdag 15 februari een van Vlaanderens bestverkopende vrouwelijke thrillerauteurs naar ARhus. Daarnaast schreef ze de Dirty Little Secrets-trilogie, een erotische reeks over het verlangen van de vrouw, en daar heeft ze het over tijdens een sofababbel.

Wie zelf graag in de pen kruipt kan van dichter Mattijs Deraedt de kneepjes van het vak leren om vol zelfvertrouwen authentieke liefdesbrieven te schrijven. Wie wil, kan zijn schrijfsel zelfs indienen voor de wedstrijd liefdesbrieven schrijven en kans maken op een waardebon van 100 euro.

De vijfdaagse wordt afgesloten op zondagmorgen 16 februari met een kinderdisco in valentijnsfeer, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

“Romantische en erotische boeken zijn onderbelicht, maar wel onze meest uitgeleende rubriek”

Naast dit festival valt er ook in de rest van de maand februari van alles te beleven in ARhus. Zo staan er themastanden met tips uit het romantische genre. Bezoekers kunnen aan de slag met knippoëzie om een gedicht te maken voor iemand die eenzaam is, terwijl volwassenen zich kunnen wagen aan ondeugende kijkdozen of erotische kortverhalen van Het Rode Oor.

“We zetten bewust even de spotlights op het soms onderbelichte genre van de romantische en erotische boeken. Nochtans zijn ze erg populair bij onze lezers. In 2024 was het weer de meest uitgeleende rubriek bij volwassenen”, klinkt het. (BC)