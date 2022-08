Furnival sluit opnieuw de kermisweek af op Koekezondag: “Een dag vol mysterie en humor op de Grote Markt”

Tot tevredenheid van heel wat Veurnaars wordt de traditie van Koekezondag weer opgepikt. Een feestelijk Furnival-programma sluit de kermisweek af op de eerste zondag van augustus, met als apotheose het traditionele muzikale vuurwerk.

Het feestje begint al in de late namiddag rond 17.30 uur, met entertainende animatie-acts die zowel mysterie als humor naar de Grote Markt brengen. Het beiaardconcert luidt vanuit de Sint-Niklaastoren het feest in en geldt als uitnodiging voor alle geïnteresseerden.

Spektakel

Met deze zomerse temperaturen zorgt IJsco Ali ‘s avonds voor een verkoelende versnapering, maar een verwittigde Veurnaar is er twee waard: zelfs een ijsje eten wordt een heus spektakel! Circus Paljasso strijkt neer op de markt met hun Krijtpaleis en brengt een nostalgische circusworkshop. Voor verrassing, spanning en een flinke dosis humor zorgen tafelgoochelaar en waarzegster Madame Lola. Om 21.45 uur gaat de openingsact van start met Per-Q. Dit soldatenpeloton uit de 19de eeuw bestaat uit vijf steltdrummers met hanenkammen, die het publiek opwarmen met hun geestdriftig spel op hun drums. Ook hun krachtige stemmen zijn heel bijzonder: in een mysterieuze taal laten zij van zich horen. Het spel schakelt tussen humor, hilariteit en melancholie. De grote finale en afsluiter is uiteraard het muzikale vuurwerk vanaf 22.30 uur.

Nationale rouw

Rasechte Veurnaars hebben nostalgische herinneringen aan de traditie van Koekezondag, zoals ook zestigers Franky Leune en Chantal Decrop: “Van kindsbeen af gingen we die zondag naar de Markt. Omdat vuurwerk veel lawaai maakt, gingen mama’s met hun kind wel eens op de Appelmarkt staan, waar de huizen het geluid wat tegenhielden. In de namiddag was er al spektakel toen alle fusees op houten constructies midden op het marktplein werden opgesteld. Vroeger werden de vuurpijlen een na een afgeschoten. De intensiteit verhoogde tot de gevreesde bak eraan kwam: de resterende fusees allemaal samen met een lichtreclame waarop stond bedankt. Coronatijden niet meegerekend, is het vuurwerk maar één Koekezondag niet doorgegaan. Op zaterdag 31 juli 1993 overleed koning Boudewijn. Het bericht bereikte ons op Koekezondag 1993. Zangeres Ingeborg was toen net te gast in Veurne om een reclamefilmpje te maken voor een jubileumeditie van Veurne Anno 1900 (15 augustus). Die avond werd het vuurwerk afgelast. Het land was in nationale rouw…”