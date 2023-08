Funkoers voor inwoners en leden Torhoutse verenigingen

Op kermismaandag 21 augustus om 19 uur organiseert wielerclub De Rozeveldvrienden met de medewerking van het stadsbestuur voor het eerst de Torhoutse Funkoers in het centrum van de stad. De start en aankomst van het lusvormige parcours van 2 kilometer bevinden zich ter hoogte van de zwembadparking in de Bruggestraat. Iedere Torhoutenaar en ieder lid van een Torhoutse vereniging mag deelnemen, op voorwaarde dat hij een man is en minimum 18 jaar. De koers duurt een uur plus een ronde. “We maken er een amusante wielerwedstrijd van”, zegt Nico Loose (foto) namens De Rozeveldvrienden. “Er is weliswaar competitie aan verbonden, maar het moet op de eerste plaats een koers voor de fun blijven. We hopen op heel wat interesse. De deelnemers mogen geen vergunning bij Cycling Vlaanderen hebben. Ze dienen wel een dagvergunning van 10 euro te betalen plus een waarborg van 5 euro voor hun rugnummer. De rugnummers kunnen de dag zelf afgehaald worden tussen 17.45 en 18.45 uur in café De Sportwereld op de Burg.” Inschrijven gebeurt zo snel mogelijk via nico.loose@skynet.be, 0473 69 53 78. Dat kan tot en met de dag van de koers zelf, maar het aantal deelnemers is beperkt tot 50. (JS)