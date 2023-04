Fundraising van Rotary Club Knokke-Oostkust op 23 april ten voordele van Unichir van Reginald Moreels

Op zondag 23 april om 16 uur ben je welkom in Cultuurcentrum Scharpoord voor de fundraising van Rotary Club Knokke Oostkust, ten voordele van Unichir van Réginald Moreels en zijn collega’s in Beni in Oost-Congo. Wat hebben een topdokter en een topchocolatier en een Belgische prins en een piloot uit Oostkerke gemeen met en rond het Virunga Park in Oost-Congo? Ethisch ondernemen. Ontdek hoe zij samen duurzaam investeren in een betere toekomst door tewerkstelling van de lokale bevolking.

Met heel veel beeld en klank brengen Réginald Moreels, Jan Goossens (Unichir), Dominique Persoone (The Chocolate-Line), Dimitri Moreels (Virunga Origins en Envirium Life Science, Prins Emmanuel de Mérode (directeur Virunga National Park) en piloot Anthony Caere (Flying Doctors), via een ingesproken filmpje, authentieke getuigenissen van hun wonderbaarlijke interacties.

Achteraf is er een debat geleid door moderator Kathleen Cools (VRT) over: “Profit en non-profit in een conflictregio, een zeldzame uitdaging.

Een ingangsticket kost 38 euro. Daarvoor krijg je de mogelijkheid om de bekende sprekers bezig te zien en te horen in hun dagelijkse activiteiten, het debat te volgen en hen vragen te stellen. Nadien wordt er een drankje en een hapje aangeboden. Iedereen krijgt ook een pakje overheerlijke Virunga Double Happiness chocolade. Ook zal er ter plaatse de mogelijkheid zijn om chocolade bij te kopen. Ook hiermee wordt het goede doel gesteund.

Fondsen verzamelen

De uiteindelijke bedoeling van deze fundraising is om zoveel mogelijk fondsen te verzamelen voor Unichir van Réginald Moreels en zijn collega’s in Beni in Oost-Congo. Bedoeling is dat het zelf-supporting wordt, maar er is nog veel geld nodig voor uitrusting en opleiding.

Kaarten verkrijgbaar in CC Scharpoord Knokke, bij de leden van R.C. Knokke-Oostkust of via de website. In samenwerking met het gemeentebestuur van Knokke-Heist. (DM)