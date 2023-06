Fruitige springkastelen palmen Polenplein in tijdens Batjes Roeselare, tweedehandswielerboeken in KOERS

Sinds vorig jaar wordt ook het Polenplein meegenomen in het Roeselaarse Batjesgebeuren. Toen had je er de wereldrecordpoging spinning in groep, wat voor heel wat gezellige ambiance zorgde.

Dit jaar zijn de kinderen aan het feest. Het Polenplein wordt tijdens de Batjes omgetoverd tot een heus springkastelendorp.

Gratis fruitproevertje

Terwijl de kleinsten zich uitleven op een van de vele springkastelen in fruitthema, kunnen de andere bezoekers even verpozen op een van de vele terrasjes die het Polenplein rijk is.

Energie nodig na al dat springplezier? Geniet van een gratis fruitproevertje! Afspraak op zaterdag 24 en zondag 25 juni van 11 tot 17 uur.

Boekenhoek in KOERS

Of je kan een bezoekje brengen aan KOERS. Fans van tweedehandswielerboeken kunnen tijdens de Batjes in de shop van het wielermuseum terecht om een ‘batje’ te doen.

Kom snuffelen in de boekenhoek tussen de dubbels van de museumcollectie. Wie weet vind je tijdens het Batjesweekend wel hét boek dat je al zo lang zoekt.