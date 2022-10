Frietrock Ieper verdwijnt na dertien edities: “Financieel verlies was te groot”

De Ondernemingsrechtbank in Ieper heeft dinsdag vzw Frietrock Ieper failliet verklaard. Daarmee valt het doek op wat begon als een gratis stadsfestival op de Leet in Ieper en uitgroeide tot een driedaags muziekevenement aan Ter Waarde. “De financiële kloof door een gebrek aan bezoekers was te groot”, zucht organisator Patrick Thijs.

Frietrock Ieper begon als een stadsfestival in 2009 en was begin september toe aan zijn 13de editie. In 2018 palmde Frietrock Ieper nog de volledige Leet in, maar met de heraanleg van de Leet moesten de organisatoren uitkijken naar een andere locatie. Het evenement verhuisde in 2021 naar een terrein op Ter Waarde en werd een betalend festival. Enkele namen die toen op de affiche stonden waren The Levellers, De Kreuners, Brutus, Black Box Revelation en Channel Zero. De organisatoren mikten op 12.000 bezoekers, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Ook dit jaar was de opkomst te laag om het festival rendabel te houden. “Na enkele moeilijke edities door slecht weer en de coronamaatregelen waren we nochtans hoopvol voor de editie van 2022. Tot onze grote verbazing hebben we echter moeten vaststellen dat, behalve op de afterworkparty op vrijdag, het betalende publiek het massaal heeft laten afweten op zaterdag en zondag. Vooral op zaterdag was er heel weinig volk”, zucht organisator en bezieler van het festival Patrick Thijs.

“Op zondag trok Camille nog wat publiek, maar over het algemeen kregen we niet genoeg bezoekers over de vloer. Over de redenen daarvan kun je urenlang doorbomen. Aan onze organisatie kan het niet liggen, want we hebben ons best gedaan. Maar blijkbaar willen mensen niet betalen om naar Frietrock te komen. Dat heeft dan ook jammer genoeg geleid tot een serieus tekort aan inkomsten en veel minder drankverkoop, terwijl onze uitgaven op voorhand wel al vastlagen. We hebben nog onderzocht of we de financiële kloof konden dichten of verkleinen, maar in de praktijk bleek dit niet meer mogelijk. We zijn er ons ten zeerste van bewust dat dit voor veel leveranciers pijnlijke gevolgen zal hebben. Uiteraard zijn we daar ook ontgoocheld over, maar we kunnen de klok niet terugdraaien. We willen ook onze vele vrijwilligers, medewerkers en sponsors bedanken die met hart en ziel aan het festival hebben meegewerkt en die we nu ook deels in de steek laten”, gaat Thijs verder. “Het is spijtig dat het zo moet eindigen en het was even slikken, maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Of er ooit nog een Frietrock in Ieper komt, eventueel in een andere vorm, weet ik niet. Het is te vroeg om daar over na te denken”, besluit de organisator.