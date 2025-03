Freya Piper uit Rollegem-Kapelle gaat voor titel ‘Miss Drag Queen De Panne’

De 41-jarige Frederique Berth, in het travestiewereldje beter bekend als Freya Piper, gaat op zaterdag 1 maart in De Panne voor de titel van ‘Miss Drag Queen De Panne’. Daarmee is hij niet aan zijn proefstuk. Drie jaar geleden werd hij Miss Travestie West-Vlaanderen, een jaar later in Antwerpen Miss Dragovision.

“Acht jaar geleden ben ik eerder toevallig in dat wereldje terecht gekomen”, opent Freya. “Ik werd op een kermis uitgenodigd voor een travestieshow en die acts vond ik echt wel leuk. Daar heb ik ook mijn collega Tyra Crystal ontmoet. Met haar kon ik echt over travestie praten maar meer was er nog niet. Zeker niet toen ik na een allergische reactie op medicatie zes dagen in coma lag. Eens daaruit was mijn eerste gedachte wel om aan travestie te gaan doen. Tyra hielp me om te leren schminken want zwaar investeren wilde ik niet meteen doen. Ook de kledij waren meestal tweedehands op dat moment.”

De kleinste details

“In 2018 had ik mijn eerste optreden, zes weken later werd ik al verkozen tot eerste eredame bij Miss Travestie West-Vlaanderen. Deze straffe toer deed ik een jaar later over in de Oost-Vlaamse editie. Op het moment dat ik het gevoel had om volledig door te breken, brak corona uit en lag ons wereldje anderhalf jaar volledig stil. Op sociale media zag je me wel opduiken in online-shows maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als in liveshows. In 2022 ben ik Miss Travestie West-Vlaanderen geworden, enkele maanden later kroonde men mij ook tot Miss Dragovision. Geen twee zonder drie titels kan nu misschien gezegd worden voor mijn deelname aan Miss Drag Queen De Panne, maar de echte reden is dat ik na een zwaar ongeval wil tonen terug te zijn op het hoogste travestieniveau.”

“De concurrentie is niet mis met huidig Miss Travestie West-Vlaanderen Koko Diamond, Rosa Mystica en Luna Darson. Iedereen kan straks winnen, de kleinste details zullen beslissen over winst of verlies. Er ligt toch wel enige druk op mijn schouders maar ik gun de overwinning eigenlijk iedereen. Natuurlijk zou het wel leuk zijn om ook deze titel binnen te halen”, besluit de zelfstandige kapper. (SBR)