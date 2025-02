Free Riders MC organiseert Rock Night in OostCampus: “Twee topbands op de affiche”

Op zaterdag 1 maart organiseert motorclub Free Riders MC opnieuw haar jaarlijkse Rock Night in OostCampus in Oostkamp. Headliner is de Nederlandse Metallica tribute band ‘The Dutch Horsemen. “We verdelen ook graag zes vrijkaarten onder de lezers van dit artikel”, zegt secretaris Geert Himpens.

De jaarlijkse Rock Night van vzw Free Riders MC heeft op zaterdag 1 maart opnieuw plaats op de site OostCampus in Oostkamp. “Dit jaar hebben we terug twee topbands op de affiche staan. Eerst hebben we Double X, dat is sinds 2003 een vaste waarden in het Belgisch rock en metal coverband genre”, zegt secretaris Geert Himpens, ook bekend als ‘Geuze’. “De headline van de avond is The Dutch Horsemen; een Nederlandse Metallica tribute band met een ijzersterke reputatie.”

Voor wie Free Riders MC niet mocht kennen: de club is opgericht in 1985 door een groepje motorvrienden die regelmatig optrok en samenkwam in het café The Roxy in Loppem. Free Riders heeft al meer dan 35 jaar haar vaste stek in een in 2005 fraai gerenoveerd clubhuis met bar in de Hoornstraat in Den Hoorn bij Moerkerke-Damme. Naast het er samen op uit trekken met de motor worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd zoals een tattoo-beurs of een feestweekend met optredens. Na een paar grotere meetings eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 is Free Riders in 1993 gestart met de jaarlijkse party’s met optredens in Oostkamp. “Die vonden eerst plaats in café Tom Dooley, om dan een paar jaar later voor een kleine twintig jaar te verkassen naar zaal Wara in Waardamme. Nu kiezen we voor het derde jaar op rij voor OostCampus”, vertelt ‘Geuze’. “Sinds de verhuis naar OostCampus zijn we overgeschakeld op een tribute band als hoofdact. Zo hadden we eerder als tribute bands van Iron Maiden en Rammstein op het podium. Ik benadruk graag dat onze Rock Night een budgetvriendelijk evenement is waar iedereen welkom is.”

Vrijkaarten

De organisatie deelt ook graag zes vrijkaarten uit onder de lezers. De wedstrijdvraag is: in welk jaar werd de vereniging opgericht en in welk jaar werd de eerste party in Oostkamp georganiseerd. Antwoord met naam en telefoonnummer per mail tegen ten laatste vrijdagmorgen 28/02 om 8 uur sturen naar Free.Rider.Jones@outlook.com