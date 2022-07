Frans Bauer op de 40ste Volksfeesten in Kooigem

De organisatoren van de Kooigemse Volksfeesten zijn tevreden dat eindelijk de 40ste ‘normale’ editie van de Volksfeesten kan plaats vinden.

“We pakken opnieuw uit met de Volksfeesten op het plein voor de Sint-Laurentiuskerk”, luidt het. “De inkom is nog altijd gratis op de Volksfeesten die voor velen de inzet van de congé betekenen. We hebben ingezet op enkele eetstanden meer dan vroeger. Zo vind je een variatie van hamburgers, frieten en oliebollen. Er staan ook enkele kermisstanden zoals een vis- en een schietkraam. De focus van de Volksfeesten van zaterdag 16 juli ligt natuurlijk op de muziek. “We brengen vrijwel dezelfde affiche als twee jaar geleden gepland werd met zowel internationaal, nationaal en lokaal talent.”

De Volksfeesten gaan van start om 19 uur met Wim Dekoker van Sint-Denijs die nog deelnam aan de Soundmixshow en vorig jaar de hele avond zorgde voor muzikaal entertainment op de mini-editie van de Volksfeesten. “We lanceerden toen ons bier ‘Coy’gemsen 2.0’. Dat bier is trouwens weer verkrijgbaar tijdens de Volksfeesten.”

Om 20 uur staat Frans Bauer op het programma. “Deze vedette stond ook twee jaar geleden op de affiche, maar toen moest alles afgelast worden.”

PJ Music met Pieterjan Cornelus uit Harelbeke staat om 21 uur op het podium. “Hij is zeer gekend bij de jeugd en ook in de schlagerwereld”, luidt het.

“Na dat lokaal talent staat een uurtje later nationaal talent geprogrammeerd met Get Ready.” Afsluiten doen de organisatoren met Stick in a bottle met mensen van Spiere-Helkijn, Outrijve en Avelgem.

(EDB)