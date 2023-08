Frankrijk trapt Internationaal Vuurwerkfestival af met ode aan Michael Jackson

Op vrijdag 18 augustus om 22 uur vindt de eerste show van het BMW presents Internationaal Vuurwerkfestival plaats. Frankrijk bijt de spits af met Régie Fête Pyrotechnie (France) die The Legendary Michael Jackson brengt.

Deze unieke, indrukwekkende show is een ode aan het muzikale oeuvre van popicoon Michael Jackson. De Franse pyrotechnici beelden karakteristieke dansbewegingen uit door middel van fantasierijke fresco’s. Door gebruik te maken van creatieve effecten, kleuren en geluidsfragmenten, imiteren ze de energie en magie die Michael Jacksons muziek kenmerkten. De legende leeft voort in een onvergetelijk spektakel.

Extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen

De organisatie en hulpdiensten nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om het event vlot te laten verlopen. Elke vuurwerkavond is vanaf 20.30 uur een verkeersluwe zone van kracht. De zone wordt al vanaf 15 uur parkeervrij gemaakt. In deze zone vallen de Zeedijk-Albertstrand (tussen de Zeerobbenlaan en Canadasquare), Meerlaan (tussen de Elizabetlaan en Zeedijk-Albertstrand) en Jozef Nellenslaan (tussen de Zeerobbenlaan en Sterrenlaan). Ook de Elizabetlaan valt in deze zone, specifiek de noordelijke rijbaan vanaf huisnummer 185 tot aan de Meerlaan. Wil je de parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van het vuurwerkfestival vermijden? Maak gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet.

Om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen, is er rond de vuurwerksite op het strand een veiligheidsperimeter voorzien. De omvang van deze zone hangt af van de weersomstandigheden. Gelieve de perimeter steeds te respecteren en de richtlijnen van de organisatie en de politie strikt op te volgen.