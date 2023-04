Frank Verstraeten nieuwe headliner voor Kamping Kitsch

De vakantie nadert met rasse schreden en dus worden ook steeds meer headliners van Kamping Kitsch wereldkundig gemaakt. Vandaag verbaasde de organisatie zowat iedereen door niemand minder dan Frank Verstraeten een prominente plaats op het podium te geven. De ticketverkoop van het meest absurde festival van de lage landen loopt ondertussen als een trein.

Met namen zoals Paul Elstak, Kate Ryan en zelfs een Push hadden de organisatoren van Kamping Kitsch Club XXL reeds een affiche die de harten deed sneller slaan. Vrijdag lanceerden ze echter nog een extra naam die bij heel wat mensen herinneringen op wist te roepen. Frank Verstraeten, de sterke man achter de ter ziele gegane Zillion, zal er een complete set draaien op de Main Stage.

In de nasleep van de Zillion-film werden, zowel de man als de geschiedenis van één van de meest legendarische clubs uit België opnieuw naar de actualiteit gekatapulteerd. Daarop volgde een compleet uitverkocht reünie-event maar toen werd het opnieuw stil rond de spraakmakende figuur. Op 19 augustus zal hij dus opnieuw een podium onveilig maken, het enige van de festivalzomer en dit in Kortrijk. De man belooft alvast alle Kamping Kitsch bezoekers onder te dompelen in de sfeer die de Zillion tot de ongekende hoogtes heeft gebracht.