Franco Belge organiseert ruilbeurs champagnecapsules

Op zaterdag 18 februari vindt in Feestzaal Kristen Volkshuis in Roesbrugge de jaarlijkse ruilbeurs voor champagnecapsules van ruilclub Franco Belge plaats. Pol Dequidt uit Poperinge, die pas twaalf jaar geleden begon met verzamelen, zal ook van de partij zijn.

Ruilclub Franco Belge komt tweemaandelijks samen met de leden om hun aantal capsules aan te vullen door te ruilen. De laatste jaren is er alvast heel wat belangstelling om champagnecapsules te verzamelen. Meer en meer mensen willen met deze hobby beginnen. “Maar er zijn eigenlijk heel wat spaarders die nooit naar een ruilclub of -beurs gaan”, vertelt Frank Cailliau (69), die samen met Roger Benauwt, Luc Pattyn, Hugo Van Wijmeersch, Muriel Debreuker en Jean-Paul Bottein het bestuur vormt van ruilclub Franco Belge Roesbrugge.

“Niet alleen vanuit Frankrijk, waar de champagne geproduceerd wordt, wordt er ingespeeld op de verzamelwoede. Er is ook de website All Caps, die dagelijks wordt bijgehouden met niet alleen nieuwe capsules, maar vooral ook met wat er te ruilen valt. Dat is duidelijk een hype geworden.”

Douanepost

Franco Belge heeft ook dit jaar gezorgd voor een eigen capsule. “We kiezen telkens voor iets dat refereert naar onze grenssituatie”, legt Roger Benauwt uit. “Dit jaar kozen we het kleine gebouw dat nog altijd te bewonderen valt aan de voormalige grenspost in gehucht de Korenaar in De Moeren. We hebben drie capsules in de Belgische kleuren zwart, geel en rood met telkens de douanepost erop. Met onze ruilclub willen we zo ook wat bijdragen aan het cultureel erfgoed. We willen gewoon elk jaar weer een blikvanger op de eigen capsule krijgen. De doosjes met de 3 flessen champagne zullen natuurlijk kunnen gekocht worden tijdens de ruilbeurs.”

Bijna 16.000 capsules

Pol Dequidt (62) uit Poperinge zal zaterdag alvast ook van de partij zijn. Twaalf jaar geleden begon hij toevallig met het verzamelen van champagnecapsules. Tegenwoordig bezit hij er bijna 16.000. “Het was eigenlijk heel toevallig dat ik met mijn verzameling begonnen ben”, vertelt hij. “In 2010 was ik in de toenmalige zaal De Vette Os aanwezig voor de muziekgroep Diapason en daar hing een kader met champagnecapsules. Dat trok mijn aandacht en ik raakte gefascineerd. En dan werkte mijn jongste dochter toch nog wel in de horeca ook zeker. De trein was vertrokken voor een volledig nieuwe hobby. Ik heb het me nog nooit beklaagd.

“Ik bezit juist geteld 15.912 capsules en allen staan in All Caps geregistreerd op mijn pc”

“Toen ik Roger Benauwt leerde kennen, ging ik ook naar de ruilbeurzen van Franco Belge. Ik bezit juist geteld 15.912 capsules en allen staan in All Caps geregistreerd op mijn pc. Ik kijk vooral ook op die site om te ruilen. Ook op tweedehands.be zou ik er wel eens eentje kopen en dan zijn er natuurlijk ook de rommelmarkten. Naast de beurzen van Franco Belge, trek ik nog naar vier andere. Maar ik ruil vooral via All Caps; het vaakst met Franse bezitters. Gelukkig wonen we hier niet al te ver van de Franse grens om capsules met de post te kunnen verzenden. Ik ben met iets begonnen, en weet nu al dat er elk jaar weer zoveel capsules bijkomen. Het verzamelen is voor mij een eeuwige hobby.”

(PC)